竹市銀髮人才服務據點揭牌　青銀共融打造友善樂齡職場

▲新竹市銀髮人才服務據點」，今(9)日正式揭牌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2025台灣即將邁入「超高齡社會」，新竹市政府為活用銀髮人力資源，創造「青銀共融」的就業環境，成立「新竹市銀髮人才服務據點」，今(9)日於新竹市身心障礙者就業綜合大樓1樓正式揭牌，將輔導55歲以上的中高齡者就業，協助長輩重新進入職場，新竹市代理市長邱臣遠表示，期待服務據點茁壯成為重視銀髮人才的樂齡職場共創平台，協助銀髮族重返職場，並營造企業友善樂齡職場。

邱臣遠指出，銀髮人才是社會寶貴資產，市府團隊延續市長高虹安「老幼共好」施政策略，積極推動高齡政策、關注長者健康，並期望活化銀髮人力，讓長者重返職場，創造新的社會價值。據點的成立不僅能提升銀髮族的就業率，還能促進不同世代的交流與合作，進一步營造包容、友善的社會環境。

邱臣遠說，竹市擁有年輕且活躍的勞動力，受益於高科技產業和低失業率，根據《遠見雜誌》2024年縣市競爭力調查，在經濟與就業方面竹市排名全國第二，超越其他五都。累積提供超過四萬六千個就業機會，並將銀髮人才視為社會資產，致力促使其重返職場，透過服務據點的成立，一起為銀髮族的就業環境努力。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，為因應超高齡社會的到來，勞動部積極推動銀髮人力再運用的各項措施，今年度更推出「55PLUS壯世代就業獎勵計畫」，為壯世代重回職場創造永續價值。勞動部為擴大服務網絡，更在全台5分署設立銀髮人才資源中心，期許中央攜手地方共同推動雇主聘用專業銀髮人才，為竹市的未來發展注入新的動力。

勞工處長林昱志表示，多元、平等與共融為現今企業發展趨勢，竹市銀髮人才服務據點將營造友善樂齡職場共創平台，以「高年級實驗場域」為概念，讓銀髮族的寶貴實務經驗，經由職涯諮詢與科技輔具，重返職場。透過政府與民間合作，鼓勵企業聘用銀髮人才，以就業媒合、職涯諮詢體驗、職業訓練等，服務55歲以上待業或退休銀髮族就業。

林昱志說明，透過「職務再設計」補助計劃，改善工作設備與流程、方法、提供就業輔具等，每人每年補助企業最高10萬元，營造企業友善樂齡職場。未來將持續導入更多夥伴加入銀髮人才服務平台，廣納大學、機關與團體，結合社會企業、地方團體與企業的力量，讓銀髮族群的智慧與經驗在社會中持續發光發熱。

勞工處表示，現年65歲的白女士作為二度就業的銀髮族，目前在高年級實驗場域擔任兼職餐飲夥伴。透過為客人沖泡一杯回甘咖啡，她不僅找回生活節奏，也透過與不同年齡層的客人互動，獲得許多新知，重新找回自信與成長的動力。

勞工處說明，為慶祝據點正式揭牌，現場以「老派青春」為主題進行靜態展示，呈現銀髮族年輕時與現代的工作與生活方式。除了介紹銀髮人才服務據點的各項服務外，桃竹苗區銀髮人才資源中心及新竹市輔具資源中心也展示了多種輔具，讓民眾了解如何利用科技輔助來提升銀髮族的生活品質。

勞工處補充，期望豐富退休生活、開創職涯新舞台的銀髮族，歡迎來新竹市銀髮人才服務據點坐坐，參加豐富的職場實務課程，報名請洽：03-5795686，或加入LINE好友 ( https://lin.ee/DQhh1Wp ) 了解詳細課程資訊。