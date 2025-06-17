全聯不再便宜...為何還有一堆人愛逛？網揭2優勢：沒對手

▲全聯是許多民眾購買日常用品、生鮮的好去處。（圖／Google maps）

圖文／CTWANT

不少人喜歡去連鎖超市「全聯福利中心」購買日常所需用品或食物。不過一名網友近日感嘆，隨著商品售價越來越高，大家去全聯消費的理由為何？不少人點出2大原因，大讚真的「沒對手」。

原PO在PTT以「現在還會去全聯的理由？」為題發文，表示大家都知道全聯越來越貴了，早就不是主打便宜當強項，自己現在還會去全聯的原因，一是離家近，二是有自己喜歡的某牌古早味紅茶，因此除了定期到好市多採購大量生活用品之外，依然會到全聯消費，好奇「現在大家還會去全聯的理由是？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引發網友討論，「買一送一還不錯，而且有些還用非原價來算」、「全聯現在還是很便宜啊」、「肉品有些比市場便宜，如果能接受黃標當天煮完，鐵定比市場划算」、「不然大賣場以外，哪個超市比全聯便宜」。

不過，最多網友提到的是便利性，「門市多，家樂福一個區才會開一家，全聯是一個里就開一家，沒辦法去」、「全聯就是店多，鄉下的市區隨便都二三間店」、「方便，門市多，家樂福一個區才會開一家，全聯是一個里就開一家」、「方便和整齊」、「買肉買水果很方便」、「基於時間成本、交通成本」、「買肉買水果很方便」。

據悉，全聯福利中心近日也宣布，8月起會併旗下原大潤發的20家門市，改名「大全聯」，大潤發在台經營超過20年，會全面退出台灣市場，長年「大潤發、家樂福、愛買」三強鼎立的畫面不再。

延伸閱讀

▸ 交往1年「約會全買單」被女友嗆小氣 55K男心碎提分手：快被榨乾

▸ 網紅安哥突PO片悼亡妻！鏡頭詭見「床躺一具無形女裝」夜夜伴入眠

▸ 原始連結