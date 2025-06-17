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公共場合小孩哭鬧就被白眼？5成民眾先看家長有無「這舉動」

不少人怕小孩在公眾場合哭鬧。（示意圖／Pexels）

▲不少家長怕小孩在公眾場合哭鬧。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少爸媽會趁暑假帶小孩出遊，卻也怕遇到「厭童族」。兒福聯盟今（17）日指出，39.5%民眾不排斥小孩，只有16.1%的人反感，多數人是怕小孩在公共場合哭鬧太吵，54.9%民眾會先看家長的處理方式。

兒盟調查指出，如果小孩在公共場合哭鬧，54.9%民眾會先看家長的處理方式，是否有安撫，約1成的人會主動干預，36%會默默離開，少數人會用白眼或嘖聲表達不滿和貼上網抱怨。但其實57.6%的人會關心小孩狀況，有38.4%願主動伸出援手，而大多人其實是無法忍受小孩的噪音。

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據調查，46%的民眾一週跟小孩相處不到2天，有25.2%幾乎不跟小孩接觸，而他們對小孩的包容度也明顯較低，50.1%的人認為「會哭鬧的孩子就不該出門」，而經常跟小孩互動的比較能理解家長育兒的辛苦。

生育率全球最低的南韓設「無童區」（No Kids Zone）餐廳、咖啡廳等，也引發社會爭議，2023年，雖有議員積極推動禁止，但沒有立法進展；反觀法國政府積極計畫立法禁止餐廳、飯店拒童，不僅有參議員提案將拒童列為非法，強調「孩子不是麻煩」，兒少與家庭事務部官員也批評拒童是在分裂社會，呼籲還孩子「喧鬧的權利」。

兒盟說，少子化問題加劇，小孩變少，大人也不習慣孩子的存在，讓社會對兒童包容度下降，成為惡性循環。為改善「厭童」氛圍，兒盟發起「育兒禮貌運動」，有「二不二要」，不白眼、不嘖聲、要幫忙、要包容。兒盟也邀親子專家羅寶鴻分享「八大安撫撇步」，教導父母面對育兒挑戰。

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