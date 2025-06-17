逛夜市發現「蚵仔煎一份80元」他傻眼！大票點頭：很久沒吃了

▲蚵仔煎。（圖／示意圖／記者周宸亘攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多銅板小吃都漲價了，就有網友逛夜市的時候發現，現在蚵仔煎一份要80塊，「以前蚵仔煎不是只要4、50嗎？而且蚵仔煎又吃不飽～」貼文引發討論，「去年就吃90元的了」、「蛋煎都60了」，甚至見過100元的版本，價格飛漲讓不少人改吃泡麵或乾脆自己煎。

原PO在PTT的Gossiping板發問，「蚵仔煎為什麼賣那麼貴？」他表示剛逛完夜市，驚見蚵仔煎要價80元，相較以往只需4、50元的印象，現在的售價讓他無法接受，尤其是一份根本吃不飽，更讓他質疑物價怎麼漲成這樣。

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貼文一出，網友紛紛留言，「去年就吃90的了」、「蛋煎也60，莫名其妙=.=」、「我都改吃洋芋片的蚵仔煎了」、「才80，看過100的」、「自從70後，想吃我就自己煎了。連蛋煎都70-75，我根本覺得太盤子。」

不少人認為，是海鮮本來就貴，加上蛋價、油價、租金都漲了，自然連蚵仔煎也水漲船高，「材料20，租金50，老闆要賺20」、「南部80，北部100，合理」、「蚵仔一斤大概170，一份放不到100克吧」。也有網友直嘆，「不加蚵仔的那種才叫貴」、「都吃90元，習慣就好，不是天天吃不影響」、「漲超過70元我就不吃了」、「很久沒吃了。」