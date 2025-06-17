教改照妖鏡！造假層出不窮　大多是同學互相檢舉

▲針對外界質疑，教育部認為學習歷程並非單純升學設計，而是採「三重二不」，即重視學生核心素養、在校學習活動、資料真實性及學生自主準備。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

高中生造假引發軒然大波，但其實類似案件層出不窮，一名不願具名的中部私大教授坦言，過去曾多次遇到考生學習歷程造假，且多半是同學之間相互檢舉。「因為最了解你的，莫過於身邊的朋友！」專家告訴CTWANT，學習歷程初衷是看見學生真實的學習樣貌，建議掌握系統智慧化、簽署誠信聲明、抽查機制3原則，打造一套能讓誠信落地的制度。

教團認為學習歷程漏洞百出，紛紛呼籲廢除。但教育部回應，認為學習歷程檔案記錄學生學習表現、探索生涯，學生在準備審查資料時，就能反思高中的學習過程，不是只作為升學用途。

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國家教育研究院也力挺，發聲明表示研究顯示學習歷程普遍來說有正面影響，可讓學生願意花時間去思考「我學到了什麼？」、「學習的方法適合我自己嗎？」、「我怎樣能做得更好？」等問題，清楚自己未來想走的路，進而提早熟悉大學課堂上專題分析所需的問題釐清和資料彙整技巧。

台大校長陳文章表示，依現行申請入學二階甄選規定，醫牙相關科系備審資料最低需參採1成，其他科系最低則需參採2成。陳文章認為，學習歷程還是有參考的價值，雖然偶爾有疏漏，但能回頭檢視體制需精進之處，未來教師也許必須在面試時更謹慎、更清楚了解學生的學習過程。

但陳文章建議，每個科系招生需求不同，應該給招生學系更多彈性，畢竟每個系都有自身的專業和特色、對想找的學生也有不同想法，學習歷程參採占比不要訂得太死，可以更有彈性。

一名不願具名的中部私大教授則表示，若是學習歷程檔案沒有規定最低參採占比，未來恐逐漸不受重視，最後形同廢除。

▲專家認為若學習歷程制度能夠改善，才能真正看見學生真實的學習樣貌。（圖／中時報系資料照）

興大附中前校長陳勇延認為，高中生造假點出學習歷程許多問題，但或許這場風暴，能成為一次轉機，而不是一場更大的失望。「現實層面上，大學教授沒時間和對每張獎狀，而高中端的老師同樣沒辦法把關，而且老師的角色，是引導學生反思、理解素養，不是當審查官。如果把查核的責任全丟給第一線，那等於是在制度出錯時，處罰的卻是基層。」

陳勇延說，要防止類似事件一再發生，需要的不是更多人盯資料，而是制度的智慧化設計。「第一，系統自動『標示高風險項目』，例如全國比賽得獎、志工超過200小時、參與策展或主講人這種特殊經歷，系統可以提示『這是高查核風險項目，建議附佐證資料』。幫學生自我檢查，也讓教授看得更清楚。」

第二，每位學生上傳時，都簽署誠信聲明，例如「我保證以上資料屬實，如有不符，願意負責。」陳勇延認為這是一個承諾，也是讓學生自己知道，學習歷程是要對自己負責的，不只是交差了事。

第三，建立「自我說明欄」與抽查制度。陳勇延建議，學生在寫特殊經歷時，旁邊可以有個「說明欄」，簡單補充：參與角色、資料來源、證明方式。大學端則針對這些高價值資料，隨機進行少量抽查。

陳勇延希望學習歷程制度能回到一個健康的狀態，意即誠信是學生的責任，老師是陪伴者，系統是輔助者，而不是誰變成誰的查核員。「學習歷程的初衷，不是為了讓學生比誰包裝得好，而是希望大學能看見學生真實的學習樣貌。如果我們希望孩子學會誠信、能自我負責，那我們也得打造一套能讓誠信落地的制度。」

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