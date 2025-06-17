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「1堅果」護心又顧腸！還抗老、降膽固醇　醫激推：早上都會吃

黃郁純指出，杏仁含有豐富營養素，可護心、抗老、緩解便秘。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲醫師黃郁純指出，杏仁含有豐富營養素，可護心、抗老、緩解便秘。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

堅果富含多種對人體有益的營養素，對健康好處多多。大腸直腸外科醫師黃郁純就分享，她每天早上都會吃幾顆杏仁，裡面含有豐富的膳食纖維、蛋白質、脂溶性維生素E、多酚、鉀、鎂以及不飽和脂肪酸等等，有護心、抗老、緩解便秘等效果；她也建議，一日建議量為5至30顆上限，購買時應挑選烘烤或切碎的杏仁。

黃郁純日前在臉書粉專撰文道，杏仁果（Almond）外表扁長、顏色偏棕色，富含高度營養價值，膳食纖維含量也高，每100克含有12克膳食纖維、21克蛋白質，雖然熱量驚人，但能守護心血管、抗老，以及修復腸道、幫助腸道暢通、改善便秘，「早上我也都會吃幾顆」。

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黃郁純提到，一項由俄勒岡州立大學領導的研究，將參與者分成2組，被要求連續12週每天食用整顆杏仁，另一組則需要食用熱量相同的餅乾。試驗後採集的血液樣本顯示，吃杏仁的受試者壞膽固醇「總低密度脂蛋白膽固醇」（LDL-C）含量平均下降，若這種膽固醇水平過高，會增加心臟病發作的風險，不僅如此，吃杏仁組的腰圍變細，腸道發炎也減少了。

黃郁純接著指出，杏仁中的膳食纖維和脂肪，會在大腸被微生物發酵產生「丁酸」，這是腸道上皮細胞的能量來源，有助於腸道屏障與免疫功能，並提升排便頻率。此外，杏仁還富含脂溶性維生素E、多酚、生物素、銅、鉀、鎂以及不飽和脂肪酸，「與飽和脂肪酸相反，不飽和脂肪酸已被證明具有抗菌特性，它能抑制細菌脂肪酸的合成和生長」。

黃郁純也表示，杏仁中也有豐富的鎂、可溶與不可溶纖維，都能軟化糞便、促進腸蠕動，並攜水進入腸道，具天然輕瀉效果。

對此，黃郁純建議，市面上杏仁產品有很多種，包括烘烤的、切碎的、未烘焙的、杏仁醬等等，其中杏仁醬的護腸效果最弱，購買時還是以烘烤或切碎的為主，「若是買加鹽版的，食用上要注意納的含量」。

黃郁純也提醒，杏仁熱量高，加上「磷」較高，如果代謝功能較差、腎臟疾病族群、對堅果過敏體質者則要謹慎食用，若是無上述症狀，想作為日常營養保健，一日建議量為5至30顆上限（平均一顆1.3公克左右計算），並且要包含外皮一起吃，搭配充足飲水，「可直接當零嘴吃、放到優格中、切碎放入麥片中，不僅能補充維生素 E，還具膳食纖維與健康脂肪，是促進腸道健康、緩解便秘的養身選擇喔！」

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