教改照妖鏡！　高中社團功利化　有加分才受歡迎

▲學習歷程改變了高中社團的生態，許多學生認為「模擬聯合國」這類學術社團更「加分」，因此近年愈來愈受歡迎。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

A家長認為孩子學習歷程不夠「亮眼」，花了2萬元請補習班操刀，專人潤飾內容，還有專業美編排版，最後果然如願上了知名國立大學。另一名B家長的孩子才剛考完國中會考，就急著著手安排孩子的學習歷程，光是一個為期2天的營隊就要上萬元。專家告訴CTWANT，這難道不是一種階級複製嗎？對家境窮苦的孩子根本不公平。

另外，高中老師也透露校內康樂性質的社團紛紛面臨倒社危機，因為需要花大量時間、又無助學習歷程加分，反觀學術性社團則日益蓬勃，難道這不是扼殺學生的興趣嗎？

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「孩子平時沒有好好經營學習歷程，我擔心競爭力不夠，所以問了其他家長意見，大家推薦我找補習班幫忙，強調從內容、排版、封面都有專人處理，這樣大概需要2萬元。」A家長說，後來孩子順利錄取知名國立大學，所以覺得這筆錢很值得。

國教行動聯盟（國教盟）理事長王瀚陽說，類似的例子不勝枚舉，這突顯學習歷程制度流於形式、極度主觀，既無查核機制，也難確保公正。「簡直就像一場軍備競賽，而有能力、金錢的家庭，就能更佔優勢！」

B家長的孩子今年剛考完國中會考，由於孩子早已鎖定未來目標是醫學系，所以雖然才剛考完，B家長已開始忙得挑選「適合放入學習歷程」的暑期營隊。「結果醫學系相關的營隊簡直貴翻天，有一個為期2天的營隊，竟然要價1萬元！」但為了孩子，B家長還是咬牙付了錢。

▲學習歷程漏洞百出，甚至淪為軍備競賽，國教盟呼籲教育部應廢止此項制度，讓考試更加公平。（圖／國教盟提供）

學習歷程也讓高中選社團充斥功利主義。學習歷程從2019年起實施，康輔社、熱舞社等聯誼性或需要投入大量時間才有成果的社團，不是已經倒了，就是瀕臨倒閉，例如曾經紅極一時的手語社，北一、建中、松山、附中等多校逐漸走入歷史，成功高中手語社也在2023年吹熄燈號。

再以北一女鎖舞社為例，全盛時期大概每屆會有60多名社員，但如今頂多30人，還不見得每個人都願意配合平日練習至少8小時、周末不定期加練的社規。

許多高中生坦言，社團活動只是108課綱規定每周1小時的必修學分，所以不想多花時間，不如參加能夠「加分」的社團，例如「模擬聯合國」社團近來就相當熱門，學生扮演不同國家外交官學習換位思考，過程需以英文溝通，可同時展現國際觀與與語文能力。

王瀚陽說，學習歷程制度雖以「多元評量」為名，實則成為文書競賽與壓力來源。學生需記錄三年歷程，卻在升學時被當作文案篩選工具，完全背離教育初衷。國教盟主張，教育部應於2025年8月前正式廢除學習歷程第二階段採計，重建社會對升學制度的信任。

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