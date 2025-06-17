快訊／川普急返華府！　下令國安會「前往白宮戰情室」做好準備

▲川普提早離開在加拿大舉行的G7峰會。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普16日提早離開在加拿大舉行的G7峰會，緊急返回華府。白宮說法指出，這是為了因應中東問題而調整行程，而《福斯新聞》消息指出，川普已要求國家安全委員會（National Security Council）在白宮戰情室做好準備。

根據《路透社》報導，《福斯新聞》節目《Fox & Friends》聯合主持人瓊斯（Lawrence Jones）在社群平台X上透露，川普（Donald Trump）已要求國安會須於當地時間16日晚間在白宮戰情室（Situation Room）就定位，做好應變準備。

I’ve been informed that the President @POTUS will have dinner with the heads of state of the G7 nations and then immediately depart for Washington. He has requested that the National Security Council be prepared in the situation room. — Lawrence Jones III (@LawrenceBJones3) June 16, 2025

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）稍早透過社群平台X表示，鑒於中東地區目前的情勢變化，川普將在與各國領袖共進晚餐，將提早離開加拿大。

川普稍早也向記者表示，伊朗想要達成協議，「我離開這裡後，我們會有所行動，我認為很快會簽署協議，或者會有什麼事情發生。」

此外，國防部長赫格塞斯16日透過社群平台X宣布，已下令增派中東軍力，「保護美國部隊是我們的首要任務，這些部署旨在強化我們在中東地區的防禦態勢。」

據《路透社》報導，美軍已派出大量空中加油機，並調動一艘航空母艦駛往中東地區。