快訊／川普急返華府！　下令國安會「前往白宮戰情室」做好準備

▲川普提早離開在加拿大舉行的G7峰會。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普16日提早離開在加拿大舉行的G7峰會,緊急返回華府。白宮說法指出,這是為了因應中東問題而調整行程,而《福斯新聞》消息指出,川普已要求國家安全委員會(National Security Council)在白宮戰情室做好準備。

根據《路透社》報導,《福斯新聞》節目《Fox & Friends》聯合主持人瓊斯(Lawrence Jones)在社群平台X上透露,川普(Donald Trump)已要求國安會須於當地時間16日晚間在白宮戰情室(Situation Room)就定位,做好應變準備。

I’ve been informed that the President @POTUS will have dinner with the heads of state of the G7 nations and then immediately depart for Washington. He has requested that the National Security Council be prepared in the situation room.