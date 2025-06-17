川普警告「撤離德黑蘭」後G7峰會早退　白宮：回國處理中東問題

▲美國總統川普因中東局勢棘手，從G7峰會中早退，回國處理問題。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普原訂於美東時間17日（台灣時間18日）結束加拿大七大工業國（G7）峰會後返國，但白宮於當地時間週一晚間（16日）宣布，川普將提前於晚宴後離開加拿大，返回華府。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普此行已完成多項任務，包括與英國首相施凱爾（Keir Starmer）簽署重要貿易協議，但因「中東局勢發展」，總統決定提前返國。她在社群平台X上寫道，「川普總統在G7度過了非常成功的一天，與英國首相簽署了重要的貿易協議，進展頗多。但鑑於中東的情勢發展，總統將於今晚與各國領袖共進晚餐後離開。」

川普原定於17日召開記者會後才離開加拿大，不過在白宮公布行程異動前不久，川普便在「Truth Social」平台上發文警告：「所有人應立即撤離德黑蘭！」未說明具體原因。

目前以色列自13日起持續空襲伊朗，雙方交火升級，已進入報復性循環。川普也在文中再度強調，他早就警告伊朗應簽署限制核計畫的協議，「伊朗本應該簽署我當時要他們簽的協議，多麼可惜，也是對人命的浪費。簡單來說，伊朗絕不能擁有核武，我說了很多次！」