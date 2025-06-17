直播嗆聲慘被炸！以色列空襲伊朗國營電視台　女主播秒變臉落跑

And with a bang and shouts of “Allahu Akhbar”…..just like that. Islamofascist Iranian state TV was bombed off the air. One step closer to the people being freed from decades of Islamist tyranny. pic.twitter.com/PW2RbhTIFJ — Vivian Bercovici (@VivianBercovici) June 16, 2025

記者張靖榕／綜合報導

以色列空襲伊朗國營「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）總部，造成當地震撼。根據伊朗媒體報導，事發當下，一名當家女主播正在鏡頭前慷慨激昂抨擊以色列，聲稱「伊朗已經展開反攻、伊朗必勝」，未料話音未落，攝影棚即傳出爆炸聲響，天花板掉落碎石與磚塊，主播立即起身逃離鏡頭。這場直播中斷事件在社群媒體上瘋傳，凸顯以色列對伊朗制空權的掌握已讓後者國內毫無安全可言。

▲伊朗國營電視台女主播在新聞直播上嗆聲「伊朗必勝」，下秒以色列空襲來到。（圖／翻攝X）



英國廣播公司（BBC）報導指出，以色列此次空襲導致IRIB大樓受損並傳出人員傷亡。法新社引述以色列國防部長卡茲（Israel Katz）聲明指出，IRIB作為伊朗宣傳與煽動的主力平台，將「即將消失」，並證實在行動前已向德黑蘭IRIB辦公大樓所在行政區發布撤離警告。

卡茲強調，「伊朗的宣傳與煽動擴音器即將被摧毀。」此言被解讀為以色列將進一步加強對伊朗境內戰略目標的精準打擊。

對此，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）強烈譴責以色列，指出其在新聞直播期間發動攻擊是「邪惡行為」，並屬於「戰爭罪行」。他指責以方此舉是對媒體與言論自由的直接攻擊。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則表示，伊朗部隊將持續對以色列展開「重擊」，直到對方全面停止攻擊。他強調，這場戰爭不會在單方面屈服中結束，「伊朗將堅定反擊到底」。