川普再嗆「伊朗不能擁核武」　警告民眾立即撤出德黑蘭

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普16日在加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會期間，罕見公開呼籲「所有人立即撤離德黑蘭」，同時痛批伊朗未與美方簽署限制核計畫的協議，重申「伊朗絕不能擁有核武」。

根據《國會山報》報導，川普（Donald Trump）透過Truth Social發文表示，「伊朗本該簽署我叫他們簽的『協議』。這真是可惜，也白白犧牲了人命。簡單來說，伊朗絕對不能擁有核武！我已經一再重申！所有人都應該立刻撤離德黑蘭！」

川普的強硬警告，與以色列稍早的態度不謀而合。以色列政府稍早也曾對伊朗首都德黑蘭發出類似疏散呼籲，顯示將針對當地發動新一波攻勢。

值得注意的是，川普這番言論被外界視為對以色列日益激進行動的某種默許。就在不久前，他才暗示伊朗或許還有「第二次機會」重返談判桌，如今卻公開聲援以色列，顯見美方態度已經轉向。

據報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）當天受訪時，拒絕排除攻擊伊朗最高領袖的選項，儘管川普曾建議以方不要這麼做。此外，以軍也透露，已成功摧毀伊朗的防空系統，掌握空中優勢，可隨時發動打擊。

納坦雅胡接受ABC訪問時表示，「伊朗想要的是一場永無止境的戰爭，他們正把我們逼向核子戰爭的邊緣。實際上，以色列現在所做的，是防止這一切發生，終結這場侵略。我們只能靠正面迎戰邪惡勢力才能做到。」

以伊雙方自上週爆發衝突以來，已連續4天互相轟炸。起初是以色列對伊朗核設施發動飛彈攻擊，造成多名高階軍官身亡，隨後伊朗也展開報復行動。

外界關注美方是否將進一步介入。儘管白宮強調，以軍的首次攻擊是單方面行動，但美國上週仍協助攔截伊朗飛彈，間接參與防禦。

川普16日在加拿大亞伯達省（Alberta）出席G7高峰會，被問及是否會派遣美軍介入時僅簡短回應，「我不想談這個問題。」