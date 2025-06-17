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快訊／川普提早離開G7峰會！暗示美方將有行動　已增派軍力至中東

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）16日在加拿大出席七大工業國（G7）高峰會時，罕見公開呼籲「所有人立刻撤離德黑蘭」，並預告美方將「有所行動」，更罕見提早離開會議。與此同時，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也證實，已下令增派軍力進駐中東，以因應局勢惡化。

綜合外媒報導，川普原定當地時間17日才會離開在加拿大卡那納斯基斯（Kananaskis）舉行的G7峰會，但白宮臨時宣布行程變動。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）透過社群平台X表示，「川普總統今天在G7過得非常充實，還與英國首相施凱爾（Keir Starmer）簽署了一項重大貿易協議，成果豐碩。不過，鑒於中東地區目前的情勢變化，總統將在今晚與各國領袖共進晚餐後離開。」

川普在G7峰會時對記者說，「他們（伊朗）想達成協議，我離開這裡後，我們會有所行動。」他並未透露更多細節，但補充說，「我認為很快會簽署協議，或者會有什麼事情發生。」

就在白宮宣布川普將提前離開G7不久，他也在Truth Social發文，語氣急迫地警告，「所有人應立即撤離德黑蘭！」此舉再次引發外界對美方可能動用軍事手段的高度臆測。

此外，國防部長赫格塞斯16日透過社群平台X宣布，已下令增派中東軍力，「保護美國部隊是我們的首要任務，這些部署旨在強化我們在中東地區的防禦態勢。」據《路透社》報導，美軍已派出大量空中加油機，並調動一艘航空母艦駛往中東地區。

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