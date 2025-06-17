美英正式簽署關稅協議！　川普：兩國關係非常棒

▲美國總統川普與英國首相施凱爾宣布，兩國達成關稅協議。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer）16日出席加拿大七大工業國集團（G7）峰會，並在期間共同宣布，雙方已完成上月所達成關稅協議的簽署與落實程序。這是川普政府自年初大舉加徵進口關稅以來，首度與其他國家正式啟動的減稅協定，雙方均稱此舉為兩國關係「重大勝利」。

綜合外電報導，川普在記者會上揮舞剛簽署的協議文件，沒想到一打開就發生小插曲，文件飄散在地上，施凱爾立刻彎下腰幫忙撿拾，之後雙方在擺拍過程中握手。

川普先是誤稱與「歐盟」達成貿易協定，隨即更正是與英國簽署。他強調，美英關係「非常棒」。施凱爾則表示，這項公告將落實先前就汽車與航太產業達成的關稅協議，但並未提供進一步細節，僅強調，「這對我們兩國而言是非常好的一天，是雙方實力的展現。」

路透社援引三位知情人士消息，該協議內容涵蓋汽車、航太、鋼鐵、乙醇與牛肉等商品貿易規範。川普政府同意降低英國汽車、鋁與鋼鐵進口關稅，英方則取消美國牛肉與乙醇進口稅。施凱爾政府稱此協議是對英國航太與汽車產業的重大利多，強調英國是唯一與美方達成此類協定的國家。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）將負責設定可免除25％鋼鐵關稅的英國鋼鋁產品進口配額，目前細節尚未公布。

根據文件，美國每年將容許10萬輛英國汽車以10%關稅進口，低於原先設定的25%。協議也取消部分航太產品關稅，並將美國牛肉免稅配額從1,000公噸大幅調高至1.3萬公噸。英方強調，不會因此放寬食品安全標準，所有美方進口牛肉仍須符合英國法規。

英國商務暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）表示，雙方同意讓彼此對等開放牛肉市場，同時將持續爭取英國製藥業「具高度優惠性的待遇」。他也指出，目前美方根據《232條款》對進口商品的關稅調查仍在進行中，英國政府將持續爭取避免遭新一輪關稅波及。

雷諾茲強調，「過往貿易協議常需數月才能生效，而我們已在數周內推動首波協議落地。我們還不會就此止步。」