批黃國昌扭曲國安簡報　民進黨酸：沒直播會滅黨？

▲吳崢酸民眾黨，沒直播會滅黨？（資料照／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫和民眾黨主席黃國昌18日進行「重要國安情勢簡報」。民進黨發言人吳崢今（16）日批評，民眾黨先是宣稱要全程直播，又在議題操作上將「國安簡報」刻意扭曲為「國是會商」。面對國家當前危機與挑戰，吳崢指出，國民黨願釋出誠意，民眾黨卻以政黨利益為優先，進行政治操作圖謀其他算計，請問黃國昌，政黨的利益難道優先於國家的利益？民眾黨沒有直播會滅亡？

面對國際局快速變動，吳崢表示，賴清德在520演說中遞出橄欖枝，要向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，一開始就明確提出是「國安簡報」，攸關國家安全的機密報告要如何直播？民眾黨沒有直播難道會滅亡？那請民眾黨的中央委員會議，先對支持者進行直播，落實貴黨公開透明的原則。

吳崢認為，民眾黨搬2024年的蔡柯會做不當類比，當時的背景相信民眾黨也很清楚，是談論建立政黨溝通平台，但賴清德是邀在野主席做「國安報告」、「國安報告」、「國安報告」，如果有不懂這邊講3次。幕僚作業就是相關國安單位的作業程序，請問在野黨是要哪些幕僚作業？作業怎麼放消息、見縫插針，還是傳送訊息給不該給的人或單位？

吳崢強調，賴清德有誠意要針對近來相關的國安問題，邀集在野黨來聽取簡報，國民黨也展現相當程度參與的誠意，只有民眾黨，不僅在上週率先放消息給媒體，並且不斷進行議題設定硬指這是「國是會商」，更針對過程一再要求直播。

吳崢直言，民眾黨就是要讓這場團結朝野的會議破局，以謀取自我政黨的最大利益，「國家利益優先於政黨利益」這句話，黃國昌還有放在心上？