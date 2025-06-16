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支持民眾黨提案修憲「廢監察院」！　吳宗憲：該徹底走入歷史

▲▼立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

▲立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨團13日拋出廢除監察院的修憲提案，國民黨團開放「個人連署」，國民黨立委吳宗憲今（16日）表示，他上週五已經正式連署「廢除監察院」的憲法修正案。他認為，憲法本是保障人民的工具，不該淪為酬庸的寶座、權力自肥的遮羞布。這個機關，早就該廢了，不是修，不是改，是徹底走入歷史。

吳宗憲提到，憲法規定，監察院本應作為代表人民監督政府的機關，超然獨立，行使調查、糾舉、彈劾。結果呢？監察院早已成為政黨酬庸的天堂、政治報復的打手，該辦的不辦，不該辦的卻一路追殺、窮追猛打。

吳宗憲指出，大家都還記得那場荒腔走板的「曲棍球案」，一名依法辦案、毫無違誤的檢察官，只因不起訴的決定不合綠營政治人物的意，監察院就硬要彈劾。法院認定沒有懲戒事由，監院不服提再審，再審又被駁回，監院又再上訴，簡直是一追到底。該檢察官被政治追殺三次，國家資源被任意浪費，更引起人民憤怒：這算什麼法治機關？到底是守法機關，還是東廠打手？

反觀現在，吳宗憲續指，不只前秘書長李俊俋被爆出用公務車載狗去美容，也被踢爆濫用公務車接機、拿外送樣樣來，請問有哪位監委主動調查？更荒謬的是，面對質疑，監委竟說「這是涉己事務，怎麼立案調查？」副院長更在記者會堂而皇之說「既然北檢調查了，我們也『只能』暫時停住」他剛剛在立法院質詢時就明確指出，根據《監察法施行細則》第27條，根本沒規定刑事偵查中就要停止調查，反而白紙黑字寫著「不得停止調查」，敢問監察院到底是裝不懂？還是怕查到自己人？

吳宗憲強調，過去監察院也有不只一件彈劾將公務車當作個人用車使用的案例，包括2020年雲林縣消防局長、去年的屏東三地門鄉長，現在換成自己人就全部開始裝聾作啞，不處理、不調查、不聞不問，雙標的本色盡顯，原來你們的「監察權」只是對政敵用的工具、只對異己發威。這樣的監察院，真的還值得人民繼續買單嗎？

吳宗憲說，這次由國、眾兩黨聯手提出的廢除監察院修憲案，他已在上週五簽署連署，共有31位在野黨委員連署支持，並預計20日正式提案成立修憲委員會。感謝黃國昌、羅智強大力推動，他們一步步啟動真正的制度改革。

吳宗憲提到，由於目前世界上只有中華民國採五權分立，五權分立與三權分立各有優點。但多次修憲後，五權憲法在監察權組織部分，早已與當初國父孫中山設計的監察權有所不同。修憲前監察院本是民意機關，有民意基礎，代表人民監督政府。但81年第二次修憲後，監察委員變成官派，在民進黨用人唯親濫用之下，早變成執政黨修理在野黨的一大利器。

吳宗憲也說，現在監察院的存在，除了變成政治打手外，更成為大法官沒收立法院監督行政院權限的藉口。這一次，從過去幾十年到完全執政的八年，民進黨將「廢監察院」喊得震天響，陳菊更說要當「最後一任監察院長」，如今在野黨幫你實現。希望執政黨不要再打假球，這個監察院，不值得台灣人民再養一天。他已連署，民進黨還在等什麼？

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