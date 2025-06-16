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民進黨一手抹紅民眾黨、一邊要國安簡報　黃國昌直言邏輯錯亂

▲▼民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修回應總統府邀請出席國是論壇。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修回應總統府邀請出席國是論壇。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌於18日上午進行國安簡報，並規劃由國防部等4機構進行國安簡報。民眾黨今（16日）召開記者會，黃國昌提出3個困惑盼府方回應；他還提到，民進黨一手抹紅民眾黨、一邊又要閉起門來做機敏國安專報，到底哪一個真的是民進黨？直言已經邏輯錯亂，是真心要跟在野黨領袖共商國是？還是設局下套？讓人充滿困惑。

民眾黨秘書長周榆修說，與潘孟安秘書長的第二次通話是昨天下午接近3點，針對18日當天的規劃，第一，總統在8點50分到9點會接見在野黨，接著9點到9點30分總統賴清德會發表談話，隨後開始閉門專報、綜合座談。

周榆修也詢問，接見是不是只有總統講話？他說，潘孟安告知，就比照五院院際協商模式，總統講完話後就馬上閉門簡報，只有總統可以發言，後續閉門一路到綜合討論結束。

對此安排，黃國昌直言有3個困惑不解，第一，520賴清德總統跟全體國人宣示的，是要邀在野黨領袖坦率真誠交換意見、共商國是，但根據昨天下午潘秘書長傳達的，看完整個形式，比較像是要在野黨去聽報告。

第二，黃國昌說，在3個小時安排裡面，有2個小時是限定在總統府所謂的國安專報，性質上是採取秘密閉門會議，這沒有意見；後面的綜合座談，依總統府的說法是扣著前面的專報，因此不適合公開，這也可以理解。但不解的是，「真誠坦率共商國是，怎麼只剩國安專報？」台灣現在面臨的問題、人民關心的重大議題非常多，總統、執政黨主席，似乎只願意把議題限定在國安專報，這是第二個不解。

第三，黃國昌說，既然過了1年多，賴清德總統終於要跨出朝野對談重要的一步，既然是朝野政黨領袖的會談，當然要有直接溝通的機會。他說，總統要致詞他一定樂於聆聽，也相信全體國人都很想聽，「但是看完好像就只有總統致詞，我有點困惑，朝野政黨領袖要會面，國人期待除了議題上回應國人關切問題外，不正是期待能有直接溝通機會嗎？」

黃國昌還提到，現在全體國人都知道，賴清德總統跟目前發起大罷免的曹興誠等人，是坐下來面對面溝通討論，「我們的心情有點複雜，總統面對大罷免其中一個領導人曹興誠，是坐下來面對面溝通，找在野黨主席是聽他講話聽閉門簡報，讓我們有點感慨」。

「報告的內容又是府方高層不斷強調，有機敏性的國安資訊，更是不勝唏噓。」黃國昌說，過去這一年民進黨上上下下，在沒有任何事實證據基礎下，極盡抹紅之能事在抹紅柯文哲與民眾黨，「柯建銘說我們是中國附隨組織，是台灣嚴重國安問題；吳思瑤說黃國昌向習近平宣誓效忠；劉世芳說說民眾黨吃台灣米做中國鬼，台灣人不需要這樣的政黨」。

黃國昌納悶，民進黨一手抹紅民眾黨、一邊又要閉起門來做機敏國安專報，到底哪一個真的是民進黨？直言已經邏輯錯亂，這是真心的要跟在野黨領袖真誠坦率交換意見、共商國是？還是在設局下套？讓人充滿困惑。

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