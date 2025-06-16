田秋堇才怨下雨沒公務車不便　又被爆未下班就搭公務車到轉運站

▲民眾黨舉辦「肥貓監委年領逾萬業績竟掛蛋」記者會，民眾黨發言人吳怡萱率領立委黃國昌辦公室四位地方主任共同出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

監委近來可謂多事之秋，連續被揭發多起濫用公務車爭議，讓監察院存廢又引發討論。民眾黨今（16日）再爆料，日前抱怨下雨天沒公務車搭的監委田秋堇，5月時被拍到下午4點多、未到下班時間之際，就已搭公務車到台北轉運站。民眾黨主席黃國昌今派出4位女將在監院門口召開記者會，揭露年薪高達250萬元的監察委員們，今年至今調查報告業績竟然掛蛋，高喊廢除監察院刻不容緩。

民眾黨新聞部主任吳怡萱今與立法委員黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸、板橋區主任林子宇、中和永和區主任陳怡君及汐止金山萬里區主任陳語倢，共同到監察院大門前召開記者會，高喊酬庸監委官官相護，修憲連署已跨過門檻正式送案，廢監院刻不容緩，要民進黨別再騙 。

陳語倢在記者會現場揭露兩張照片，監察委員田秋堇在今年的5月9號下午4點，尚未下班的情況下，搭乘公務車去台北轉運站，請問田委員是去搭客運嗎？還是去轉運站的商店街、影城？這樣的行為可以嗎？監察院依照規定，使用公務車必須要寫派車單，必須要清楚的記載去的地點、用車的原因， 以及乘坐人數，我就問田監委，還有所有的其他監委們，你們真的有如實的填寫申請嗎？

▲監委田秋堇5月9日下午4時許、尚未到下班時間，被人拍到搭乘監察院公務車前往台北轉運站。（圖／民眾黨提供）



陳語倢說，監察院副院長李鴻鈞承諾會召開紀律委員會，但立法委員黃國昌辦公室發函詢問紀律委員會什麼時候要開？開了會不會處理這些濫權使用公務車的監委？結果監察院通通不敢回答，這簡直是官官相護，毫無下限，令人憤怒啊！

林子宇揭露，曾被爆料搭公務車去剪頭髮的監委王榮璋，一件調查報告都沒有；被發現搭公務車去看牙的監委蘇麗瓊，這半年來也僅5件，26名監委中排名倒數第五，「真是非常可笑又無恥」。

林子宇痛批，人民繳的納稅錢是希望監委好好為做事，監察院不應該成為賴總統酬庸的地方，人民的納稅錢也不應該這樣子被糟蹋，這些監委若還想要臉，就請提早下台、儘早負責。

周曉芸則列舉26位監委們，每人月薪比照各部會部長月領21萬，一年下來就高達6600多萬，再加上正副院長的薪水，一年就要花人民納稅錢7354萬。她批評，納稅人的稅金養了這麼多的肥貓，結果他們的業績卻是史上最低，完全毫無績效可言，這樣子的薪水負擔得了我們全體國人的期望嗎？

陳怡君則強調，今天不只是凸顯監察院的無能，更要讓國人看清楚，民進黨政府政治破產，早在2016年蔡英文總統競選時就已經承諾要廢除監察院，而現任的賴清德總統在擔任市長期間，也公開說過要提案來廢除監察院，「但我們看到的卻是說一套做一套，民進黨執政之後完全忘記這些承諾，因為監察院太好用」。

陳怡君說，監察院可以拿來酬庸自己人，還可以當成攻擊政敵的政治工具，但台灣民眾黨跟民進黨不一樣，我們是個說到做到的政黨，廢除監察院是柯文哲主席在2024競選總統時的重要政見，呼籲大家一起支持，我們需要把人民納稅錢用在更有用的地方。

新聞部主任吳怡萱強調，監察院這棟建築物必須要走入歷史，監察院不是讓執政黨養老的地方，不是讓執政黨放人酬庸的地方，更不是讓你執政黨放人濫用職權來追殺政敵，我們不要這樣子的監察院，廢除監察院刻不容緩。

▲黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸、板橋區主任林子宇。（圖／記者湯興漢攝）



▲中和永和區主任陳怡君、汐止金山萬里區主任陳語倢。（圖／記者湯興漢攝）