快訊／國民黨黃呂錦茹5人起訴　北市罷綠委「幽靈連署」案偵結





▲羈押中的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹將移送法院決定是否繼續收押。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶被罷免案，歷經多波搜索約談，16日偵查終結，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、初文卿、姚富文、陳奎勳、賴苡任等5人被依違反《個人資料保護法》、《刑法》偽造文書等罪起訴，另18人緩起訴，9人不起訴。

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，日前遭告發各有86份、108份的第一階段連署書是由往生者簽名，涉及偽造文書、非法利用個資等案，檢調4月14日發動首波行動，「憶事無成」罷團召集人劉思吟、領銜人李孝亮，「地動刪瑤」罷團召集人賴苡任，以及青年軍陳冠安、滿志剛、劉思吟丈夫林睿等6人，分別獲交保20萬元到50萬元。

檢調分析比對，發現罷團成員的確有公開擺攤，收取第一階段的提案連署書，但送件時，卻捨去辛苦收集的民眾連署，直接將來自黨部的名冊送交選委會，其中多份連署筆跡相似，經鑑定是由特定人負責抄寫，檢調為追查名冊來源，4月17日發動第2波搜索約談。

台北黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人在第2波約談到案後，只有初文卿、姚富文因曾刪除LINE對話紀錄，足認有滅證之虞，因此被裁定收押禁見，至於黃呂錦茹與曾繁川雖同遭聲押，但被法官當庭釋放，經檢察官提起抗告成功，台北地院4月25日再次開庭調查後，裁定將黃呂錦茹羈押禁見。

5月16日，檢調持續約談國民黨台北市黨部第四區執行長陳奎勳、中山區婦工會會長葉麗琴等9人。經過複訊以後，檢方諭令陳奎勳30萬元交保、葉麗琴10萬元交保，其餘人請回。

專案小組比對懷疑，有部分罷吳連署書內容，與台北市議員張斯綱在2021年美國萊豬爭議風波時，為了罷免「萊豬立委」吳思瑤所募集的上千份連署書相仿，檢調因此在5月29日約談張斯綱到案釐清案情後請回。