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以色列「國防科技重鎮」被炸！魏茲曼科研院起火　以軍空防陷窘境

▲▼以色列特拉維夫住宅區遭伊朗飛彈襲擊毀損，救災人員挺入搜救。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列特拉維夫住宅區遭伊朗飛彈襲擊毀損，救災人員挺入搜救。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列向伊朗發起被稱為「崛起之獅」（Rising Lion）的突襲行動，攻擊多個軍事與核相關設施，且殲滅伊朗軍方高層和核武科學家，引發伊朗多次發射導彈與火箭彈進行報復，而以軍也轟炸伊朗的天然氣田。在此之際，伊朗15日凌晨發射飛彈，直接擊中以色列的魏茲曼科學研究院，造成包括實驗室在內等多棟建築毀損、火勢延燒數小時。

根據《以色列時報》、《歐洲新聞台》，位於以色列中央區特拉維夫以南的雷霍沃特市，位於市內的魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）於當地時間15日凌晨3時，遭到疑似伊朗的飛彈直接命中，造成院內多棟建築受損、火勢延燒數小時。

儘管此次攻擊並未造成傷亡，但此舉被視為是對以色列科學研究與軍事核心的一次重大衝擊。該院長期以來為以色列的國防領域提供技術支援，因此成為伊朗此輪報復性攻擊的戰略目標之一。

▲▼以色列特拉維夫住宅區某棟公寓遭伊朗飛彈擊中。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列特拉維夫住宅區某棟公寓遭伊朗飛彈擊中。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，飛彈於15日凌晨3時擊中魏茲曼科學研究院，造成實驗室在內等部分建築嚴重受損。現場火勢延燒至清晨，雖已撲滅，但院方與安全部門持續封鎖現場進行調查與維安工作。以色列官方證實，魏茲曼研究院此次並無傳出人員傷亡，但已進入高度警戒狀態，全面評估基礎設施防禦漏洞。

由於院內設有敏感的實驗設施及國防技術研發中心，媒體受軍事審查命令限制，未能公開具體損害細節與畫面。《紐約時報》引述消息人士說法，受損建築內部為先進研究實驗室，攻擊發生時雖無人員值守，但火勢一度威脅鄰近設施。

魏茲曼研究院是以色列最重要的科學研究機構之一，地位相當於台灣的「中科院」，創立於1934年，1949年改以創辦人、首任以色列總統哈伊姆・魏茲曼（Chaim Weizmann）命名。研究領域涵蓋人工智慧、物理、生物、化學與電腦科學等多項領域，校園占地280英畝，擁有30多座實驗室與2500名研究人員、職員，並設有碩博士課程。

該院長期以來與以色列軍方合作，提供無人機、自主系統、電子干擾、軍事通訊加密及替代導航系統等先進技術，被視為國家安全基礎設施一環。此次受襲，顯示該院的戰略價值已被伊朗明確鎖定，做為報復以色列打擊伊朗境內軍事與科學研究相關設施的一部分。

▲▼以色列特拉維夫以南的巴特亞姆，至少有6名以色列人因伊朗發射導彈死亡，士兵帶著搜救犬。（圖／達志影像）

▲以色列特拉維夫以南的巴特亞姆，至少有6名以色列人因伊朗發射導彈死亡，士兵帶著搜救犬。（圖／達志影像）

學界與外交界擔憂，攻擊若波及與國際合作的實驗項目，恐引發更大範圍的政治震盪。魏茲曼研究院長期獲得來自以色列政府及多個國際機構資助，為全球科學研究合作的重要平台之一。

以色列官方至今未對攻擊造成的科技損失作出具體回應，但國防部門正全面檢討本土防空系統與學術機構的防禦機制。分析指出，魏茲曼研究院受襲，象徵戰爭已由軍事前線擴及科技與知識核心，顯示衝突升級的複雜性與深層風險。

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