007女上司真實上演！英軍情六處「首任C夫人」　47歲菁英接任

▲英國首相宣布，對外情報機構「軍情六處」新任處長將由女性的梅特瑞韋利出任。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日宣布，現年47歲的情報官員梅特瑞韋利（Blaise Metreweli）接任英國對外情報機構「軍情六處」（MI6）的首長，成為該機構自1909年成立後的首位女性領導人。她目前負責MI6的科技與創新部門，擁有豐富情報實戰經驗，此任命被視為英國情報史上的重要里程碑。

根據英媒《衛報》，梅特瑞韋利於1999年加入MI6，是一名資深情報人員，長年在中東與歐洲從事行動任務。她現為MI6內部代號「Q部門」的總幹事，負責推動技術與創新發展，曾在MI6與MI5（英國國內安全情報機構）擔任多項高層職務。她畢業於劍橋大學社會人類學系，2023年獲頒英國聖米迦勒及聖喬治勳章司令勳銜（CMG）。

施凱爾指出：「在面對前所未見的安全威脅時，梅特瑞韋利的歷史性任命至關重要。無論是派遣間諜船靠近我們水域的侵略者，還是發動精密網路攻擊擾亂公共服務的駭客，英國情報系統的角色從未如此關鍵。」

梅特瑞韋利則表示，「能獲邀領導MI6，我深感驕傲與榮幸。MI6與MI5、GCHQ（政府通訊總部）肩負守護國民安全與推動英國國際利益的重要責任，我期待能與同仁及國際夥伴持續推動這項工作。」

儘管MI6為英國三大情報機構之一，即便目前3600名員工之中，女性約占一半，且越來越多女性擔任高階職位，卻從未有過女性擔任處長。相較之下，MI5過去由史黛拉・林明頓（Stella Rimington）與伊莉莎・曼寧漢-布勒（Eliza Manningham-Buller）等女性出任首長。

預計今年秋季卸任的MI6現任首長為摩爾爵士（Richard Moore），他於2020年就任，任期接近5年。他出身外交系統，曾任駐土耳其大使，任內MI6多次對外警告俄羅斯有意圖入侵烏克蘭，成為近年英國情報系統關鍵時刻的見證人。

值得一提的是，MI6內部將首長簡稱為「C」（chief），是該機構唯一公開具名的官員。此次梅特瑞韋利出任MI6首長，也讓影迷聯想到電影《007》系列由茱蒂・丹契（Judi Dench）飾演的情報主管「M夫人」，宛如戲劇成真。而梅特瑞韋利所主管的Q部門，其名稱亦致敬於詹姆士・龐德系列中為007設計高科技裝備的「Q」。