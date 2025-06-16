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救回心梗OHCA男！「神秘光頭」身份曝　醫師聯手準消防員救人

▲新竹神秘人OHCA急救超專業，消防隊發文尋人。（圖／翻攝臉書／新埔消防分隊）

▲新竹神秘人OHCA急救超專業，消防隊發文尋人。（圖／翻攝臉書／新埔消防分隊）

記者張靖榕／新竹報導

新竹縣新埔鎮一名51歲男子13日晚間打桌球時突發倒地失去意識，幸有現場醫師陳逸鴻與一名神秘人即時聯手實施CPR與AED急救，消防人員趕抵後接續進行4次電擊與高級心肺救命術，成功將男子從鬼門關前救回，送醫急救後於隔日清晨恢復意識，堪稱「教科書級的黃金救援」。該名神秘男子的身份也終於揭曉，是準消防員江淳誌，當天他是接獲「聽見AED」APP任務指示，自行前來救援的。

▲▼醫師陳逸鴻聯手準消防員江淳誌救人一命。（圖／翻攝新竹縣政府消防局臉書）

▲▼醫師陳逸鴻聯手準消防員江淳誌救人一命。（圖／翻攝新竹縣政府消防局臉書）

▲▼醫師陳逸鴻聯手準消防員江淳誌救人一命。（圖／翻攝新竹縣政府消防局臉書）

根據新埔消防分隊說法，男子當時在球館內準備休息，突然倒地失去生命徵象，也在現場打球的陳逸鴻醫師第一時間上前搶救，實施胸部按壓與人工呼吸，爭取寶貴的黃金急救時間。就在同時，正在新埔鎮陪女友的27歲準消防員江淳誌，手機跳出「聽見AED」任務指示，他立即趕赴現場加入救援行列；江淳誌表示，這是他人生首次接到任務就參與實戰救援，能成功救回一命讓他感到無比震撼與感動。

不久後，消防單位派遣的高級救護技術員蔡煥龍、隊員洪晨航、周哲君以及義消黃素娟趕抵，迅速接手實施高品質CPR、骨針輸液、插管與四次電擊。當嘗試插入氣管內管時，患者出現嘔吐反射，隨即恢復自主呼吸，救護人員火速將他送往竹北東元醫院急救。

▲▼醫師陳逸鴻聯手準消防員江淳誌救人一命。（圖／翻攝新竹縣政府消防局臉書）

▲醫師陳逸鴻聯手準消防員江淳誌救人一命。（圖／翻攝新竹縣政府消防局臉書）

東元醫院急診教育中心主任簡振宇表示，患者到院時已恢復心跳與循環，初步電腦斷層檢查未見明顯異常，但心電圖高度懷疑為心肌梗塞。院方立即安排心導管手術，發現左前降支中段有嚴重狹窄，經擴張處理後病情穩定，並在14日清晨清醒，能正常配合治療指示。

新埔分隊當時還不知道江淳誌的身份，事後在臉書發文尋找現場熱心救援者，並表示第一線人員發現他的壓胸節奏精準，動作俐落，連資深救護人員都驚訝他的專業程度，直呼「彷彿是穿著便服的資深同仁來支援」，不久即收到熱烈回應。

江淳誌則說，小時候看過偶像劇《火線任務》後，立志當消防員，從18歲起就投入救護志工，如今如願成為準消防員，能在第一場任務就實際救人一命，是一生難忘的經歷。

這起事件也在網路上引發熱烈討論，網友留言：「這種偶像劇劇情現實上演」、「沒有你們他可能就不在了」、「真心希望更多人學會CPR！」

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