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「兒童CPR」和成人的不同！醫教3大關鍵　一票人狂筆記

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故，撞擊畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲車禍撞擊瞬間。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三峽78歲余姓老翁昨（19）日駕車暴衝，釀3死12傷慘劇，而事發當下不少民眾伸出援手，更有好心人在一旁緊急實施CPR搶命。網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）直言，兒童CPR和成人的略有差異，學會正確的方式，也許能在黃金關鍵時間救人一命。

粉專「蒼藍鴿的醫學天地」發文提到，很多人學過成人的CPR，但面對小孩卻手足無措，其實兒童與成人的CPR有幾個關鍵差異，包括按壓方式、壓吹比例及優先順序均不同。

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▲▼ 急救,搶救,CPR,心肺復甦術。（示意圖／CFP）

▲CPR。（示意圖／視覺中國CFP）

．按壓方式

成人：雙手交疊，用全身力量按壓胸骨，深度約5-6公分。
兒童：用單手按壓胸骨中段，深度約胸厚的3分之1。
嬰兒（1歲以下）：用兩指按壓胸骨下半部，深度約胸厚的3分之1。

．壓吹比例

單人施救時（無論成人或兒童）→壓吹比為30:2（按壓30下、吹氣2次）。
兩人施救時，針對嬰兒與兒童→壓吹比為15:2，因為兒童較需氧氣供應。

．優先順序

成人：先叫救護車、請人找AED，再CPR。
兒童：若身邊沒人幫忙，請先CPR約2分鐘再求援，因為多數小孩是因缺氧才心跳停止。

▲▼ 昨(19)三峽北大國小發生的重大死亡車禍，家屬今日下午進行招魂儀式，一旁已有多位民眾排隊，將於招魂結束上前致意 。（圖／記者陳以昇攝）

▲家屬今日下午進行招魂儀式，多位民眾將於招魂結束上前致意。（圖／記者陳以昇攝）

最後，蒼藍鴿表示，孩子不是縮小版大人，CPR規則略有差異，「學會正確的兒童CPR，有可能在黃金關鍵時間救命。」

對此，網友們紛紛回應，「謝謝分享」、「好重要，因為一般來說，學校只有教成人的CPR方式」、「之前就看過這些衛教宣導，但我心裡始終有疑惑，老人跟小孩胸骨比較脆弱，如果是已經受傷或休克，會不會急救是傷到胸骨」、「太重要的資訊了」。

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