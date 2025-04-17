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瀕死世界曝！高雄男心梗險沒命　救回前「靈魂出竅寧靜黑暗」

▲救護員緊急搶救心肌梗塞的患者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲救護員緊急搶救心肌梗塞的患者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

「當時感覺身體輕飄飄的，好像沒有重量，心裡非常寧靜，周圍的一切都很安詳…」回憶起鬼門關前走一遭的驚悚瞬間，家住高雄的56歲洪先生仍心有餘悸。今年3月1日下午，他因突發性呼吸困難及全身無力向119求救，未料在救護車抵達前，病情竟急轉直下，一度失去意識，瀕臨死亡。

據洪先生的妻子表示，當天下午丈夫突感不適，主述胸悶、全身無力，甚至連背部和肩部都痠痛不已，起初以為只是單純的肌肉痠痛，便自行貼上痠痛貼布，但情況並未好轉。沒想到在救護人員協助將王先生移動過程中，意識竟突然喪失，瞳孔放大，對光線毫無反應，呼吸也變得微弱，呈現瀕死狀態。

鳳祥分隊救護人員立即接力進行心肺復甦術（CPR），並迅速使用自動體外除顫器（AED）進行心律分析。高級救護技術員黃承翊判斷洪先生的心律為致命的無脈性心室頻脈(Pulseless VT)，當機立斷施予電擊治療。在電擊後，洪先生順利恢復了自主呼吸和心跳，生命徵象也逐漸回穩。

▲救護員緊急搶救心肌梗塞的患者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲當初心肌梗塞患者（右二）非常感謝救護員的搶救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

透過心電圖（EKG）檢查，初步研判為急性心肌梗塞。為爭取黃金搶救時間，救護人員火速將心電圖資料上傳至高雄醫療心電圖判斷群組，經專業醫師團隊確認為ST段上升型心肌梗塞(STEMI)。隨後救護人員立即將洪先生送往高雄國軍總醫院，所幸在醫院的積極處置下，王先生成功脫離險境，經過休養之後，也順利出院，目前狀況恢復良好。

日前，鳳祥分隊救護人員利用勤餘時間前往醫院探視洪先生，他向救護人員分享了這段如同「靈魂出竅」般的離奇經歷：「失去意識的那一刻，感覺身體好像變得很輕，沒有任何重量，心裡異常平靜，沒有任何痛苦或恐懼，最後的印象是救護人員正在跟我說話…醒來的時候，已經躺在醫院的病床上了」。

洪先生與其家人對於鳳祥分隊救護人員的專業、迅速與熱忱表達由衷的感謝，頻頻表示若非救護人員的奮力搶救，並祝願所有辛苦的消防人員出入平安。

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