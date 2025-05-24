22歲女大生「突倒地」猝逝！畫面曝光　健身房找不到AED挨轟

▲22歲大學生黛亞妮在健身房倒地猝逝。（圖／翻攝自YouTube）



記者張方瑀／綜合報導

巴西里約熱內盧一名22歲女大生日前在健身房運動時突發昏厥，送醫搶救不治，事後現場畫面曝光，只見眾人驚慌搶救卻遍尋不著自動體外去顫器（AED）。畫面曝光後，不少網友痛批「怎麼會連基本急救設備都沒有？」警方事後已勒令健身房停業，並將相關資料送交市府處理。

根據CM7 Brasil報導，這起事件發生在本月20日晚上，當時就讀里約聯邦大學（UFRJ）的22歲大學生黛亞妮（Dayane de Jesus）像往常一樣到健身房訓練，卻在途中突然昏倒。

當時監視器拍下的畫面在網路上瘋傳，只見其他學員和一位在場的醫師立刻衝上前幫她急救，醫師還大聲喊要找AED，但找遍整間健身房就是沒有。結果黛亞妮緊急送醫後，仍宣告不治。

Dayane de Jesus, de 22 anos, morreu na noite desta terça-feira (20) após sofrer um mal súbito enquanto treinava em uma academia localizada em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A jovem, que cursava Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). pic.twitter.com/M2NhYcWBSF — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) May 22, 2025

事實上，這個設備其實早在2021年就被巴西立法列為公共運動場所的強制配備，2022年還再次修法強調，沒想到這家健身房卻完全沒備齊。

事件發生隔日，警方已介入調查，並於21日下午封閉該健身房，理由是違反行政安全規範；案件相關文件也已移交給市府處理，預計將對業者開罰。

黛亞妮的親友表示，她患有先天性心臟疾病，但一直有接受定期檢查，健康狀況良好，也獲醫師許可從事適度運動。她的突然離世震驚親友，也讓巴西社會再次關注健身產業安全管理的漏洞。

消息曝光後，不少人湧入社群平台哀悼，也質疑「到底有多少健身房沒遵守規定？」還有許多網友批評，一條年輕生命就這樣逝去，呼籲政府落實法令、全面稽查全市健身房設備配備狀況。

警方目前正進一步傳喚目擊者與健身房員工，釐清當時急救過程與設備缺失責任，預計將依結果依法追究相關人員法律責任。