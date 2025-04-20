消防機器人出動！　官田分隊結合熱氣球嘉年華宣導CPR寓教於樂

▲消防機器人首次登場官田熱氣球嘉年華，以可愛外型與親切語音吸引大小朋友圍觀互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

西拉雅森活節熱氣球嘉年華今（19）日在官田熱鬧展開，台南市消防局官田分隊也同步設攤舉辦防災宣導活動，現場最吸睛的，莫過於首次出動的「消防機器人」，用親切語音向大小朋友解說防火、防災與急救常識，成為活動焦點，成功吸引民眾駐足拍照打卡，笑聲連連。

官田消防隊此次配合闖關活動設置宣導駐點，主打CPR心肺復甦術教學，由消防人員手把手教學「叫叫CD」四步驟，設有胸外按壓與AED操作實作區，參與民眾完成體驗後，還能獲得闖關成功貼紙，記錄學習歷程。現場亦透過投影機播放急救教學影片，加強防災觀念，營造寓教於樂的互動氛圍。

消防局局長李明峯指出，市府秉持市長黃偉哲「安全城市、安心生活」施政理念，持續推動多元防災宣導，深化民眾急救與應變能力。他肯定官田消防隊在熱氣球活動中的用心規劃，以創新科技輔助教學，吸引親子參與，讓防災不再只是枯燥口號，而是真正進入社區與家庭生活的知識。

第二大隊大隊長王騰毅也表示，官田消防隊將CPR教學與嘉年華結合，不僅成功擴大宣導效益，也凝聚社區對公共安全的共識。他感謝第一線消防同仁與義消夥伴的投入，讓市民在遊樂中學習急救知識，共同為打造安全、和諧、有韌性的城市盡一份力。

此次活動展期至4月20日，消防局邀請市民踴躍參與，不僅能欣賞熱氣球升空美景，更能在親子闖關中學習一技之長，為守護家人安全多添一分保障。