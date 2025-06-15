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好市多買羽衣甘藍！她打開驚見一隻「巨肥綠毛蟲」嚇傻

一名女網友分享，她在好市多買了「羽衣甘藍葉」，怎料第二次拿出來煮竟驚見超肥毛蟲。（圖／擷取自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲女網友在好市多買「羽衣甘藍葉」，竟驚見一隻超大的蠶寶寶。（圖／擷取自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／CTWANT

知名美式賣場好市多（Costco）是不少家庭採買補貨的好去處，不過近日就有一名女網友分享，她在好市多買了「羽衣甘藍」，回家煮完吃下肚時並未發現異樣，直到第二次開煮竟驚見「超肥毛蟲」，讓她當場嚇傻。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出影片，驚恐發文直呼，「買羽衣甘藍葉，分兩次煮，第二次打開就看到大隻蠕動的蠶寶寶，有點害怕，現在不知道怎麼處理。」

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貼文曝光後，網友紛紛留言要原PO別擔心，「沒有農藥，發現他是好事」、「把菜蟲拿掉然後水洗乾淨就好，真的不用太驚訝因為非常正常」、「農藥檢驗合格！」、「保證無毒！」「沒有農藥耶很好啊把菜蟲拿掉就好了！」「哇！絕對有機，我自己種的羽衣甘藍就是這種毛毛蟲。」

有內行人透露，「羽衣甘藍菜本來就很多毛蟲，全綠蔬菜皺摺又多容易躲藏，買回來趁新鮮洗乾淨，趕快搶在毛蟲還沒有長大前吃完才是王道」。

不過，也有網友直呼，這隻不速之客應該是「噁心的蛾寶寶」，甚至還有一票人勸養，「真的要養起來，這麼肥勾椎」、「養起來，變成蝴蝶或是蛾就很可愛了」、「它好肥喔，養起來啦」、「放飼養箱，等它美美羽化，給小朋友當觀察教材」、「收編了，看看會變什麼。」

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