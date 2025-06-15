高鐵椅背調低被罵「沒文化」！白衣男懵了12字回應　2.6萬人聲援

▲乘客搭高鐵因為調椅背發生爭執。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

近日一名女子搭高鐵南下，被一名黑衣男子的罵人聲吵醒，發現對方在罵另名白衣男「沒文化、沒受教育」，原來是這位白衣男把椅背往後調發生爭議。她將過程PO網後，意外釣出白衣男本人留言表示「我也很懵，睡到一半突然被罵」。

原PO昨（14）日在Threads發文指出，「南下高鐵睡著，被站著的那個人吵醒，超大聲開噴坐著的白衣男，指責他把椅子調超後面，甚至坐下後還一直罵，被吵醒罵到一半才想到要錄影，我前後左右都開始看自己的椅子。」

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從影片中可見，黑衣男開罵白衣男，「沒文化、沒受教育！」白衣男當下則一臉錯愕，只簡單回了一句：「對啊」。

貼文目前已吸引2.6萬人關注，也釣出白衣男子本人留言，「我也很懵，睡到一半突然被罵。」他重申，上車時有看後方座位沒人才調椅背，事發時後方座位也沒人。

▲白衣男強調上車時已確認後方無人，才會調低椅背。（圖／翻攝自Threads）

也有網友說，高鐵座椅本來就能後仰，這是每位乘客的合理權益，椅背傾斜座位間距還是寬，也有人說黑衣男大聲罵人，反而影響到他人。

不少網友說「我支持躺好躺滿，如果我過不去我會請前面的起來一下讓我過去再支持他躺下」、「如果覺得設計不合理，應該向高鐵反映」、「大聲吵鬧反而打擾其他乘客，這樣才沒素養吧」、「拜託別跟我說高鐵椅子也能被情勒欸，啊想要休息不往後怎麼睡？椅子就設計可以往後的啊，不然不要這樣設計嘛」。

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