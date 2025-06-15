好市多驚見「逆向搶車位」持球棒恐嚇！車主傻眼：第1次覺得住台中

▲男子手上拿著棒球棍，一旁女子並未阻止，還加入叫囂行列。（圖／Threads／@alex19920345）

圖文／CTWANT

台中市一名民眾前往知名賣場好市多購物時，竟在停車過程中遭遇暴力威脅。原本只是因車位爭執，對方卻持球棒下車叫囂，甚至強行打開車門，原PO惶恐直呼：「第一次覺得自己真的住在台中！」事發後，當事人已報警處理，並將影片上傳至網路，提醒民眾提高警覺。

事件發生於昨（14）日晚間約9時，在好市多台中店停車場內，網友在Threads上發文表示，當時他正常行駛欲停入空位時，對向車輛突然逆向衝刺搶位。他立即按喇叭警示，未料對方隨即持球棒下車，並強行打開他的車門進行言語恐嚇與威脅。

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民眾表示，第一時間錄下整個過程並立即報案，後續將依法提告。從網友提供的影片中可見，一名身穿花襯衫的男子手持球棒激動叫囂，身旁一名女子亦不斷對著車內人員嗆聲：「你們怎麼不下車？」畫面中女子也拿起手機蒐證，原PO不滿表示「威脅別人還反錄影，想惡人先告狀？」

該起事件在網路曝光後，引發眾多網友撻伐，「這樣的行為根本是恐嚇」、「素質低落至極」、「這行為恐怕涉及強制罪」、 「面對這種情況，在警方到場前選擇不下車就是最安全的做法」 、 「好市多一天到晚一堆人不會看標線。」

也有人建議原PO告到底，「直接打110告妨礙自由+恐嚇+強制罪！這二個法院就跑不完了！一定要告，千萬不能和解！」

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