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清華高顏值美女學霸爆紅！昔捐40萬獎學金被酸炒作　本人最新回應

大陸北京清華大學高顏值學霸張沈心然近日因在社交平台分享學習經驗，引發關注。（圖／翻攝自微博）

▲清華高顏值學霸張沉心，近日因在社交平台分享學習經驗，引發關注。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸北京清華大學高顏值學霸張沈心然近日因在社交平台分享學習經驗，引發關注。據了解，張沈心然2022年以廣東省名列前茅的成績考入清華大學，今年正讀大三。張沈心然說，自己是村裡第一個考上清華的學生，她和爸爸商量後決定捐出人民幣10餘萬元（約新台幣41萬餘元）獎學金，用於幫助貧困學生。

根據《紅星新聞》報導，張沈心然受訪時表示，「在我上大學的時候，就聽到一些言論，說當時我做（捐款）這個事情是為了炒作，之後就可以做自媒體，當時聽到這個很傷心。」為證明自己捐款的初心，張沈心然在就讀大一、大二期間，會刻意回避出現在網路上。

張沈心然提到，捐款至今已經過了2年，網路世界可能已經忘記她，所以自己希望以一個全新的身份出現。張沈心然如今因分享英語再度走紅，曾經幫助過的同學會私訊她，讓她非常感動。

面對外界對學霸的刻板印象，張沈心然認為愛美和學習並不衝突，例如自己現在每天學滿8小時，每周閱讀500頁，還做身材管理，每周健身5到6次。她透露，「實際上學霸有很多種類，不同的學霸是不一樣的。我就是一個很愛美的女生，這跟我學習沒有衝突。」

至於戀愛觀，張沈心然認為高中環境單一，大學更適合談戀愛，「當你上大學之後，更加接近你未來的生活狀態，你才會知道真正適合你的人是什麽樣的。」談到未來志向，她表示未來的理想職業是大學老師，「如果條件不足的話，就當中學老師也好。這個職業的成就感和意義感很足」，因為比起事業性工作，她更喜歡思辨和答疑解惑。

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