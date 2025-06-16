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又是行動電源釀禍！上海航空班機突冒濃煙　乘客礦泉水接力撲救

又是行動電源釀禍！上海航空班機突冒濃煙　乘客礦泉水接力撲救

▲上海航空FM9449航班日前在飛行過程中，因旅客攜帶的行動電源突然冒煙，旅客使用礦泉水接力協助撲救。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

陸上海航空FM9449航班日前在飛行過程中，因旅客攜帶的行動電源突然冒煙，該航班機組人員迅速介入處置，旅客使用礦泉水接力協助撲救。據悉，當時飛機即將降落，有旅客使用行動電源，機艙內瞬間煙霧彌漫，機組人員和旅客合力進行處置，所幸未造成傷亡。對此，上海航空客服回應，該航班放行、落地均正常。

綜合陸媒報導，旅客王先生透露，當時飛機即將降落，有旅客使用行動電源替手機充電，機艙內突然有煙霧彌漫，機組人員和旅客合力進行處置，機艙廣播也提醒旅客保持安靜，火滅之後不到20分鐘，飛機就降落了，自己有種劫後餘生的感覺，感覺挺害怕。對此，上海航空客服回應，該航班放行、落地均正常。

事實上，韓國釜山航空今年初發生行動電源過熱，導致機艙起火事件，造成7人受傷。為了避免類似事件發生，多家航空公司陸續祭出新規定，禁止旅客在航程中使用行動電源。華航先前宣布，行動電源及備用鋰電池於本公司航班全程禁止使用及充電，並建議避免放置於座位上方的行李櫃中。

長榮航空表示，為確保飛航安全，自2025年3月1日起， 行動電源及備用鋰電池於航程中全程禁止使用及充電。如果個人電子產品在機上有使用電源的需求，長榮航空建議，可以在登機前先將設備充滿電量；另外，多數機型座椅都有提供AC插座及USB（Type A）充電孔。

至於其他國籍航空，星宇航空指出，現行規定行動電源應隨身攜帶並放置妥當，不可託運，且全程禁用、禁止充電；旅客若有充電需求，機上螢幕或飛機座椅皆有配備電源插座和USB連接埠，可提供旅客使用。台灣虎航則稱，本來就禁止在機上使用行動電源，目前持續加強宣導提醒旅客，行動電源不可託運。

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