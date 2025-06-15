7／5預言倒數！郭鎧紋示警「日本這區」有機率誘發規模9：先別去

▲日本未來30年發生南海海槽地震的機率是80%。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》紀錄她的預知夢，其中多項預言被認為已經實現，最知名的是311大地震，而7月5日災難在近年引發關注，也令人聯想到南海海槽大地震。對此，地震專家郭鎧紋坦言南海海溝現在很危險，距離上次已經有80年，週期大概是90到150年，所以時間快到了。

據了解，《我所看見的未來》預言在網路瘋傳，遭到各種誇大曲解，因此龍樹諒自費出版全新著作《天使的遺言》，針對「末日預言」進行闢謠，強調「這次我想說的，不是恐嚇，而是希望透過真實的夢境記錄與人生經歷，提醒大家理性看待災難，轉化成實際防災行動」，所謂的2025年7月5日凌晨4：18大災難，都是錯誤轉述與過度詮釋的結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲龍樹諒曾在《我所看見的未來》中精準預言多起重大事件，其中預言2025年7月5日將有大地震引發熱議，近期她再出版新作《天使的遺言》闢謠。（圖／翻攝自誠品線上、文芸社）

不過即使如此，南海海槽地震依舊不容忽視，地震專家郭鎧紋向《TVBS新聞網》表示，發生機率通常是一個時間帶一個機率，未來30年發生機率是80%，未來20年是60%、未來10年是30%，如果只是去旅遊1週，那遇到南海地震機率是千分之一，只去1天的話大概是萬分之一。

郭鎧紋說明，其實全球地震不多，觀察近期規模6以上的地震來看，現在都處於超級平靜期，目前要注意的是週六凌晨3時36分鄰近日本東北的千島列島附近海域發生規模6.1地震，因為大地震前兆可能會有些「蛛絲馬跡」，像是日本311地震，3天前同樣震央位置出現規模7.3地震，當時以為是主震，結果是前震，3天後就發生規模9的311地震。

郭鎧紋指出，北海道發生規模6.1地震，要觀察後續會不會誘發規模7，如果可能就會誘發規模8，接著就會誘發規模9，「可能會有發生這樣的機率」。目前日本北海道2個地方比較危險，包括千島海溝和日本海，「本來擔心千島海溝的話，北海道道東會比較危險，現在還有日本海沿岸，從南到北通通都有危險」。

延伸閱讀

▸ 嬤搭高鐵用包佔位還堅稱「朋友等會上車」！列車長「強硬做1事」 網讚：真療癒

▸ 買知名生乳捲發現「捲捲東西」 她瞬間噁爆：不像頭髮

▸ 原始連結