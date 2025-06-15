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社會 社會焦點 保障人權

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

當汽車在路上拋錨或發生車禍時，通常需由救援拖吊車協助排除事故車輛，以儘速恢復路段交通順暢。（示意圖／薛孟杰攝）

▲當汽車在路上拋錨或發生車禍時，通常需由救援拖吊車協助排除事故車輛，以儘速恢復路段交通順暢。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

汽機車行駛不幸故障時，需要呼叫「救援拖吊車」幫助，將事故車輛拖走進廠維修；或者，如路段發生車禍，在警方釐清事故、傷者送至醫院後，救援拖吊車將前往現場進行後續「清場」動作，以避免道路阻塞。然而，拖吊車業者卻揭露，其實每次上路的心情都是膽戰心驚，只因一旦途經過磅路段，就必定賠上大筆罰金。

拖吊業者劉先生上月5號剛收新鮮罰單，一張就要新台幣1萬2千元，可一次拖車也才幾千塊，辛苦賺的錢不僅掏空還得倒貼。

原來，救援拖吊車自2004年突然開始需要過地磅，超過總重量就要罰款新台幣1萬1千元，每超過一公斤再加1千元。本在國道及省道都需過磅，但因車子在國道過地磅時總是大排長龍，甚至會影響到外車道，因此2019年起取消，出現了高公局及公路局兩種不同型態：高速公路不需過磅，而省道仍需過磅。

 拖吊車業者抱怨，明明是用於救援事故的專業車輛，卻仍須依規定過磅，上月甚至收到一張高達1萬2千元的罰單，讓業者直呼不合理，質疑制度對救援車輛並不公平。（圖／黃耀徵攝）

▲拖吊車業者抱怨，明明是用於救援事故的專業車輛，卻仍須依規定過磅，上月甚至收到一張高達1萬2千元的罰單，讓業者直呼不合理，質疑制度對救援車輛並不公平。（圖／CTWANT提供）

拖吊車車身本就很重，加上吊桿、纜繩、油壓機構等設備，重量已幾乎滿載，只要加上被拖吊的車子一定會超重，因此出勤總是會收穫一張罰單。拖吊業者徐先生以朋友的車子舉例，總重15公噸的拖吊車原本可以拖起大貨車，但加上吊桿等設備，檢驗後的重量已經達到13公噸多，這樣一來，依照規定只能拖不到2公噸的小客車，他打趣「看來只能載2台摩托車才算合法」。

明志科技大學機械工程學系教授黃道益解釋，拖吊車在作業時，會將後車斗傾斜，以前高後低型態將後車用「翹翹板」的方式翹起來，如果車斗結構不夠堅固，就很可能會斷掉，因此許多拖吊車會將底板加厚，重量也因此增加。

徐先生喊冤，拖吊車明明都是通過正規檢驗，也是為配合道路救援才派車，設下須過磅的規範等同變相刁難，就算有正當理由向警員解釋，卻只得到「先開單，後續有問題再去申訴」的回覆，簡直是浪費民眾時間及公共資源。

而拖吊車罰單問題至今已十多年時間，只因業者沒有正規工會，向相關單位反映也一直沒有得到回饋，業者也因此領過上千張罰單。中華民國柴油車運輸總會理事長許宗玄選擇擔起重任、收受陳情，他告訴CTwant記者，曾經有業者向他反映，出勤一次拿過4次罰單，警員還將車牌記下通知路途所經地磅站，給同事做個業績，也讓拖吊車業主無法再忍受這不合情理的規定。

拖吊車在作業時需以後車斗將事故車輛翹起，因此車身本體必須具備一定重量，才能穩定支撐吊掛力道，避免造成車斗斷裂。（示意圖／報系資料照）

▲拖吊車在作業時需以後車斗將事故車輛翹起，因此車身本體必須具備一定重量，才能穩定支撐吊掛力道，避免造成車斗斷裂。（示意圖／CTWANT提供）

許宗玄表示，拖吊車屬於《道路交通安全規則》第2條第七類所定義的特種車，行車執照登記的也是特種車輛，但依交通部公路局卻未依法規認定，自創「特種貨車」種類，並按照「貨車」過磅方式，將所拖車輛以「貨物」來算，合併稱重。

拖吊業者自3年前開始與交通部溝通，卻頻頻遭踢皮球，甚至有交通部官員敷衍稱「叫警察不要開單就不會有那麼多問題了」，拖吊車業者日前憤而號召包圍交通部，進行為期4天抗議活動，呼籲交通部應全面豁免過磅、明確特種車規範、撤銷過往不法罰單並且追究失職官員責任。

許玄宗向CTwant記者透露，此次抗議活動共有170多位業者報名參加，北中南都有，就可以看出此不合理規定早已引起群情激憤，「他們是學者，但我們才是專家」，許宗玄喊話交通部傾聽業者聲音，了解拖吊車所遇困境。

立委林俊憲指出，根據交通部公路局訂定的《道路交通安全規則》，拖吊車本就屬於「特種車」範疇，與一般貨車性質不同。由於拖吊車需具備一定車體重量，才能支撐被拖吊車輛，確保拖吊作業安全，因此不應以貨車標準要求其過磅，交通部公路局應正視拖吊車的特殊任務屬性，依「特種車」類別，賦予其合理的免過磅權益。

對此，交通部4日晚間發公文宣布，即日起將比照國道作法，拖吊車於執行拖吊任務過程中，免予過磅；相關拖吊任務已遭舉發尚未裁決案件，可依程序申訴，將依照免過磅原則，依具體事實予以免罰。

延伸閱讀
一種車兩樣情2／拖吊車「特種車」路權遭限　業者呼籲小路救援不應開罰
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