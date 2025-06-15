台中賓士哥酒駕暴衝　「連撞23車」賠慘了！

▲台中一名51歲吳姓男子駕駛租來的賓士車，酒駕衝撞路邊停放的23輛汽機車，肇事者輕傷送醫。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

台中市北屯區14日下午3時53分發生一起驚悚車禍，有一名51歲吳姓男子駕駛賓士租賃車，行經太原路三段，在機慢車道上突然失控暴衝，撞上停放路邊的23輛汽機車，所幸車上沒人，肇事的吳男輕傷送醫。警方到醫院實施酒測，確定他酒測值超標，將依涉嫌公共危險罪，移送法辦。

這起交通事故發生於台中市太原路三段1375號，51歲吳姓男子駕駛租來的賓士車，沿著太原路機慢車道直行時，失控衝撞停放於路邊的23輛汽機車。吳男肇事後受輕傷，被送醫治療無大礙，警方也到院替吳男進行酒測，發現酒測值超標，當場依《刑法》公共危險罪嫌送台中地檢署偵辦。

據了解，雖然吳男肇事沒造成其他人傷亡，但他駕駛的賓士車是租來的，屬高價進口車，加上連撞23輛汽機車，後續恐怕將面臨高額賠償金。而警方也表示，吳男是否涉及肇事未依規定處置部分，將持續蒐證釐清，依法製單舉發。

警方呼籲，酒駕害人害己，切勿心存僥倖，酒後應善用大眾運輸工具或使用代駕服務。

至於酒駕罰則包含行政責任和刑事責任，視情節輕重判定。行政責任依據《道路交通管理處罰條例》，機車駕駛人處1萬5千元至9萬元罰鍰，汽車駕駛人處3萬元至12萬元罰鍰；另外還可能吊扣或吊銷駕照、吊扣車牌，同車乘客也可能被處6千元至1萬5千元罰鍰。刑事責任則是，駕駛吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，觸犯公共危險罪，可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。酒駕肇事致人於死，還會面臨3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者處1年以上7年以下有期徒刑。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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