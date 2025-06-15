他履歷寫「洗碗做家事」！面試官訕笑：誰不會　挨批急刪文道歉

▲身心障礙者應徵房務工作，履歷寫「洗碗、做家事」，遭面試者公開嘲諷。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

有位網友近日在社群平台分享一張履歷表，只見應徵者畢業於啟聰學校，曾任職務欄位寫下「洗碗、做家事」，讓她笑道「我就問這年頭誰不會洗碗還有做家事」。貼文曝光後，她迅速遭到大量網民批評「人品有夠糟糕」、「發文的當下到底是懷著什麼心態」；網紅「小花媽」也無奈感嘆，「能給予機會跟幫助，我們就盡力給幫忙。無法給予幫助的，也可以關上自己的嘴」。

這名網友日前在Threads上傳一張照片，可以看見履歷表上，應徵者畢業於啟聰學校，曾任職務欄位寫著「洗碗、做家事」，而她則在貼文中表示「今天有人來應徵房務～看到這履歷我笑了，我就問這年頭誰不會洗碗還有做家事」。

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貼文一經曝光，原PO便遭到大批網民指責，而原PO也將該貼文刪除，並上傳一篇道歉文，強調「最近我不斷的反省跟自我檢討，我決定要向以下這些人致上我的歉意。給應徵者：我不該對這位應徵者有任何的批判，更不可以把他的履歷洩漏出去，這是我個人的行為，我願意承擔所有責任。給所有的弱勢團體：是我愚蠢的言論傷害了你們，致上我最深的歉意，非常的抱歉」。

原PO也說到，「從這件事情我學到了什麼？錯了就是錯了，誤會也是我自己造成的，我也不會有任何的理由來推卸責任，我會把這次的經驗當成對自己的警惕，相信自己無論未來遭遇到什麼瓶頸，都能自己去承擔和面對所有的一切。最後，很謝謝你們的指教，我都虛心接受」。

▲原PO道歉文。（圖／翻攝自Threads）

網紅「小花媽」則在臉書提及此事，坦言「脆上看到有人分享這個文章，覺得很難過」，並分享自己曾去到身心障礙的營隊打工，為期一個月，每天教孩子簡單的算術，讓孩子能學會買東西、付錢。

「小花媽」指出，負責的協會主管在教育訓練時曾說到，這個營隊主要目的是讓身心障礙者的照顧者能夠休息，並帶領學生們學習簡單的生活知識，讓他們未來能夠有機會照顧自己，「對於他們的父母來說，最害怕的是自己走了以後，這個孩子不知道可以怎麼辦」。

最後，「小花媽」也呼籲，「如果社會多一點尊重跟同理，我想，很多自閉症、身心障礙的家長，才能夠真正敢放鬆一下。或許，這個年頭大家都會洗碗、做家事，但是，在訕笑前，或許也可以先多想一想，對某些群體來說，看似理所當然的事情，其實是有難度的，能給予機會跟幫助，我們就盡力給幫忙。無法給予幫助的，也可以關上自己的嘴」。

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