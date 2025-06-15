　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他履歷寫「洗碗做家事」！面試官訕笑：誰不會　挨批急刪文道歉

一名網友見履歷表曾任職務欄位寫「洗碗、做家事」，卻選擇PO文嘲笑。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲身心障礙者應徵房務工作，履歷寫「洗碗、做家事」，遭面試者公開嘲諷。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

有位網友近日在社群平台分享一張履歷表，只見應徵者畢業於啟聰學校，曾任職務欄位寫下「洗碗、做家事」，讓她笑道「我就問這年頭誰不會洗碗還有做家事」。貼文曝光後，她迅速遭到大量網民批評「人品有夠糟糕」、「發文的當下到底是懷著什麼心態」；網紅「小花媽」也無奈感嘆，「能給予機會跟幫助，我們就盡力給幫忙。無法給予幫助的，也可以關上自己的嘴」。

這名網友日前在Threads上傳一張照片，可以看見履歷表上，應徵者畢業於啟聰學校，曾任職務欄位寫著「洗碗、做家事」，而她則在貼文中表示「今天有人來應徵房務～看到這履歷我笑了，我就問這年頭誰不會洗碗還有做家事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一經曝光，原PO便遭到大批網民指責，而原PO也將該貼文刪除，並上傳一篇道歉文，強調「最近我不斷的反省跟自我檢討，我決定要向以下這些人致上我的歉意。給應徵者：我不該對這位應徵者有任何的批判，更不可以把他的履歷洩漏出去，這是我個人的行為，我願意承擔所有責任。給所有的弱勢團體：是我愚蠢的言論傷害了你們，致上我最深的歉意，非常的抱歉」。

原PO也說到，「從這件事情我學到了什麼？錯了就是錯了，誤會也是我自己造成的，我也不會有任何的理由來推卸責任，我會把這次的經驗當成對自己的警惕，相信自己無論未來遭遇到什麼瓶頸，都能自己去承擔和面對所有的一切。最後，很謝謝你們的指教，我都虛心接受」。

原PO道歉文。（圖／翻攝自Threads）

▲原PO道歉文。（圖／翻攝自Threads）

網紅「小花媽」則在臉書提及此事，坦言「脆上看到有人分享這個文章，覺得很難過」，並分享自己曾去到身心障礙的營隊打工，為期一個月，每天教孩子簡單的算術，讓孩子能學會買東西、付錢。

「小花媽」指出，負責的協會主管在教育訓練時曾說到，這個營隊主要目的是讓身心障礙者的照顧者能夠休息，並帶領學生們學習簡單的生活知識，讓他們未來能夠有機會照顧自己，「對於他們的父母來說，最害怕的是自己走了以後，這個孩子不知道可以怎麼辦」。

最後，「小花媽」也呼籲，「如果社會多一點尊重跟同理，我想，很多自閉症、身心障礙的家長，才能夠真正敢放鬆一下。或許，這個年頭大家都會洗碗、做家事，但是，在訕笑前，或許也可以先多想一想，對某些群體來說，看似理所當然的事情，其實是有難度的，能給予機會跟幫助，我們就盡力給幫忙。無法給予幫助的，也可以關上自己的嘴」。

延伸閱讀
媳婦罹癌不聞不問！婆婆反酸「會得癌症就是報應」全場傻眼
突直覺「4天後再飛」臨時改機票　印度翁閃過死亡班機…激動喊：感謝眾神救了我
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 2387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
32歲女騎士對撞軍車「四肢全斷亡」　26歲下士：沒閃過
77萬股民注意！　航海王三雄除息一表看
館長「斗內破135萬」訂閱數+12萬！　黃明志心動：也想去了
美萬人遊行槍擊！　眾人驚慌逃命畫面曝光
佳子公主遭偷拍！睡顏影片瘋傳　日網炸鍋
快訊／大谷翔平首局首打席開砲　本季第24轟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃石二鍋不用沙茶醬！她改沾「1物」超震驚：舌頭瞬間當機

高鐵模式能否救台鐵　鄭光遠明接任董座「迎戰4道難題」

高雄青年創意再升級！第五屆「大港經典提案競賽」徵件開跑　總獎金55萬元

今一周最熱！雙北花東上看36度　明起午後雷雨來襲

館長遊上海「斗內破135萬」訂閱數+12萬！黃明志心動：也想去

「大家都回阿嬤家」卻不講阿公家！2.6萬人爆共鳴：對欸

好市多驚見「逆向搶車位」持球棒恐嚇！車主傻眼：第1次覺得住台中

他履歷寫「洗碗做家事」！面試官訕笑：誰不會　挨批急刪文道歉

上班後體力大降！她照鏡子驚「變老變醜」　網有感：充不滿的電池

台大服務學習「改選修有學分」　教育部：不得列為畢業門檻

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

吃石二鍋不用沙茶醬！她改沾「1物」超震驚：舌頭瞬間當機

高鐵模式能否救台鐵　鄭光遠明接任董座「迎戰4道難題」

高雄青年創意再升級！第五屆「大港經典提案競賽」徵件開跑　總獎金55萬元

今一周最熱！雙北花東上看36度　明起午後雷雨來襲

館長遊上海「斗內破135萬」訂閱數+12萬！黃明志心動：也想去

「大家都回阿嬤家」卻不講阿公家！2.6萬人爆共鳴：對欸

好市多驚見「逆向搶車位」持球棒恐嚇！車主傻眼：第1次覺得住台中

他履歷寫「洗碗做家事」！面試官訕笑：誰不會　挨批急刪文道歉

上班後體力大降！她照鏡子驚「變老變醜」　網有感：充不滿的電池

台大服務學習「改選修有學分」　教育部：不得列為畢業門檻

吃石二鍋不用沙茶醬！她改沾「1物」超震驚：舌頭瞬間當機

海峽論壇開幕　馬英九：任何政治力量都無法阻止兩岸民間往來

高鐵模式能否救台鐵　鄭光遠明接任董座「迎戰4道難題」

出門上班不到5分鐘…屏東女騎士對撞軍車亡！花防部下士：沒閃過

高雄青年創意再升級！第五屆「大港經典提案競賽」徵件開跑　總獎金55萬元

戰神球迷感恩會雷蒙恩熱舞　啦啦隊女神橘兒告別舞台謝粉絲

陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分…公公斥做人失敗

77萬股民注意！航海王三雄除息一表看　長榮本周四起跑

跳「抗癌舞」爆紅！陸抗癌網紅突傳病逝「年僅32歲」

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

孔子姓什麼？「一票人答錯」正確答案超意外

快訊／4縣市有感！05：07規模4.2地震　最大震度4級

國中弟搭車坐博愛座　被紅衣婦罵到哭

不用再補班了！　人事總處修正新制：未來只需補假

醫師列3款耳機風險排行：這種風險最大

曾上《大學生了沒》　東海大學「美女教授」被霸凌濺血

有夠囂張！好市多驚見「逆向搶車位」持球棒恐嚇

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

生肉用滾水汆燙「是錯的」！譚敦慈教正解

=館長讚上海「阻尼器太震撼」　全場傻了

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

更多熱門

相關新聞

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

汽機車行駛不幸故障時，需要呼叫「救援拖吊車」幫助，將事故車輛拖走進廠維修；或者，如路段發生車禍，在警方釐清事故、傷者送至醫院後，救援拖吊車將前往現場進行後續「清場」動作，以避免道路阻塞。然而，拖吊車業者卻揭露，其實每次上路的心情都是膽戰心驚，只因一旦途經過磅路段，就必定賠上大筆罰金。

台中賓士哥酒駕暴衝　「連撞23車」賠慘了

台中賓士哥酒駕暴衝　「連撞23車」賠慘了

教宗一聽TAIWAN眼發亮　新婚夫妻獲祝福

教宗一聽TAIWAN眼發亮　新婚夫妻獲祝福

身心障礙應徵經歷：洗碗做家事　面試者訕笑被罵道歉

身心障礙應徵經歷：洗碗做家事　面試者訕笑被罵道歉

韓吃貨正妹健檢數據曝驚人胃容量

韓吃貨正妹健檢數據曝驚人胃容量

關鍵字：

Threads周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

美陸軍慶典變調　川普閱兵「全美爆示威潮」

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

前刑事戰將命危！胞妹盼司法給活命

屏東女騎士對撞軍車！四肢斷裂送醫亡

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

孔子姓什麼？「一票人答錯」正確答案超意外

快訊／4縣市有感！05：07規模4.2地震　最大震度4級

男生「禁慾100天」會變強？　醫揭後果

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

快訊／美明尼蘇達州2議員遭槍擊！2死2重傷

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面