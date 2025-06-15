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吃石二鍋不用沙茶醬！她改沾「1物」超震驚：舌頭瞬間當機

近期社群平台掀起石二鍋「邪教吃法」。（圖／石二鍋臉書）

▲網友分享石二鍋「邪教吃法」。（圖／石二鍋臉書）

圖文／CTWANT

近期社群平台掀起一股「邪教吃法」熱潮，有網友分享在「石二鍋」體驗一種特殊搭配「牛肉片沾檸檬冬瓜冰沙」，引發熱議。一名網友實測後表示，該吃法乍看違和感十足，但實際試吃後，直呼「其實真的不難吃欸！」

一名女網友在Dcard上以「石二鍋的邪教吃法好吃嗎？！」為題發文，表示起初在網路上看到牛肉片沾檸檬冬瓜冰沙這種搭配時大為錯愕，只想說「給我帶著肉片滾回你的星球」，但自己身為「越怪越想試」的美食探險者，決定親自前往嘗試。

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網路上出現牛肉沾檸檬冰沙吃法。（圖／翻攝Dcard）

▲網路上出現牛肉沾檸檬冬瓜冰沙吃法。（圖／翻攝Dcard）

據該名網友描述，石二鍋的招牌飲品「檸檬冬瓜冰沙」原本就是個人最愛，酸甜解膩、喝起來冰涼爽口。她按照網路上的邪教吃法嘗試，直言第一口會帶來口感衝擊，「因為冰冰甜甜又帶一點檸檬香，但是肉片是熱熱的，舌頭會瞬間當機兩秒，嚼一嚼之後…其實還行。」

原PO坦言，若以滿分10分來評分，會給這項邪教吃法5分，雖不至於驚豔，卻也非完全翻車。不過她也補充，比起創新吃法，自己仍偏好經典組合如「白飯配沙茶醬、蔥花、醬油」，並笑稱吃完後趕快靠加購的蝦子「壓壓驚」。

目前該吃法在社群上持續引發討論，網友紛紛表示， 「超噁心不管是物理還是心理」 、 「帶著你的冰沙涮肉離開地球」 、 「這是犯法」 、 「有沒有嘗試過把冰沙到進鍋裡煮，有甜甜香」 、「檸檬冬瓜：你有想過我的感受嗎」、「這是味蕾的背叛。」

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