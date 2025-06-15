桃園情侶吵架她竟PO文「他們有槍」　快打部隊抵達見真相傻眼

▲連姓女子PO文社群表示遭到挾持控制，且對方持有槍枝，要求網友幫忙報案。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名49歲連姓女子為了阻止同居的54歲張姓男友外出竟PO文社群，謊稱遭威脅控制，且對方有槍，要求網友幫忙報案。當警方快打部隊趕抵救援時卻發現連、張2人仍在爭吵中，只是虛驚一場，全案依社會秩序維護法將連女移請裁處，警方呼籲民眾應理性解決爭端，切勿因一時衝動觸法而得不償失。

桃園警分局員警昨晚執行網路巡邏發現一名女子PO文，表示遭到挾持控制，且對方持有槍枝，要求網友幫忙報案。龍安派出所立即啟動快打機制，趕抵女子位於桃園區龍安街住處救援。一到現場發現男女2人正在爭吵，對於警方大陣仗到達連女也嚇了一跳。

▲警方快打部隊迅速抵達發現虛驚一場，原來只是男女朋友吵架。（圖／桃園警分局提供）

經過了解，原來是連姓女子為了張姓男友交友的問題發生爭吵，認為張男都被朋友帶壞了，為了阻止男友外出，PO文希望引起注意，事後感覺不對正準備删文，沒想到警察已經趕來，把她都嚇哭了。員警到場時，2人還不斷拌嘴，被帶回派出所。連女表示出發點是為了男友好，卻不知已經觸法，全案依照社會秩序維護法已請裁處。

警方呼籲民眾應理性處理爭端，切勿意氣用事以免誤觸法網而得不償失。