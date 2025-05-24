廖老大髒話譙加盟主「垃圾鬼」　法院：高度攻擊性...判賠2萬

▲廖老大飲料事業在2022年掀起大量討論，觀音新生店（左）加盟主與廖糾紛不斷。（合成圖／翻攝自FaceBook／爆廢公社公開版、記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

自詡賽車教父的廖老大（廖志賢）先前開設飲料店，因品質不一，引起諸多爭議，甚至有原先支持廖老大的加盟主「逆襲」開槓。其中，桃園「觀音新生店」被廖老大點名最爛，甚至在直播罵髒話侮辱，加盟主以侵害名譽求償72萬，法院認為廖老大用語輕蔑「高度冒犯、攻擊性」，判他要賠償廖2萬元。

廖老大手搖飲事業在2022年不斷鬧上新聞版面，其中「觀音新生店」曾被黑衣人砸店，結果廖老大爆料就是加盟主本人。雙方也因廖老大點名旗下加盟主飲料難喝，「品質差，這家店就放給他爛、給他倒」，該店經營2月就關門，陳姓跟王姓加盟主關店自創品牌。

▲廖老大在旗艦店開幕時，還到場親自督軍。（圖／記者許權毅攝）



沒想到加盟主與廖老大之間糾紛，從網路延伸到法院。加盟主控訴，廖老大因為不滿自己私下跟其他加盟主創立群組，在直播中秀出加盟主阿祥的對話紀錄，並指明「幹X娘、雞掰」等粗鄙言詞，或是數次指明「觀音新生店，三小，垃圾鬼」等語公然侮辱，認為廖老大在直播上，前後文都是在罵組建群組一事，是以私人恩怨毀壞名譽。

陳姓跟王姓加盟主認為，廖老大故意侵害名譽之行為飽受負評及輿論折磨，分別請求10萬、20萬精神慰撫金，另因合約爭議求償給付36萬加盟金與6萬餘元利益損失，合計72萬餘元。

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廖老大抗辯指出，本案遲於今年1月才提起訴訟，已罹於2年時效。況且雖然在直播有提及店名，但是沒有提到姓名，一般人無法知道是誰，純屬表達意見維護品牌聲譽，也有粉絲表達過該店飲料難喝，部分用詞只是口頭禪，不是針對特定對象。

廖老大認為，在直播中提及「飲料酸掉」，是要讓消費者感受加盟體系重視飲料品質的形象，也藉此讓加盟店警惕，直播時間並非執行職務期間，不能夠代表公司，縱使是代表人，但經品嚐觀音新生店飲品，確實品質極差，未依公司SOP執行，聲明駁回原告之訴。

▲廖老大飲料店出現「蛋塔效應」，現已經剩下少量店家營業。（圖／記者許權毅攝）



台中地院認為，廖老大抗辯之原告請求損害賠償已罹於時效可採，但廖於直播辱罵，用語含有輕蔑、高度冒犯與攻擊性，且是針對特定對象，導致加盟主受有精神上之痛苦有據，認為賠償王姓加盟主2萬元適當，其餘無理由。

另王姓加盟主先前提告廖老大公然侮辱等罪，已由檢察官為不起訴處分確定，本案民事訴訟事實認定，則不受不起訴處分拘束。