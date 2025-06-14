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生肉用滾水汆燙「是錯的」！血水全鎖裡面　譚敦慈教正確做法

▲▼切肉、砧板、菜刀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲譚敦慈提醒，若是生肉用滾水汆燙，恐怕會導致血水鎖在肉裡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

在處理剛買回家的食材時，順序和方法正確與否，可能關係到健康安全。無毒教母譚敦慈提醒，應先處理水果再碰生鮮，以防細菌交叉污染、雞蛋保存要視品項分別處理。生肉則應以冷水慢煮汆燙，避免鎖住血水和細菌殘留，若做錯的話恐引發沙門氏菌或大腸桿菌感染，甚至食物中毒。

譚敦慈在節目《醫點不誇張》中分享，食材處理的先後順序非常重要，建議一回家先處理水果，避免被生鮮污染。她舉例，一名親戚曾先洗生雞肉再削水果，結果感染沙門氏菌，凸顯順序錯誤的風險。她提醒，水果優先、生鮮其次，才能降低細菌交叉傳播的機會。

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針對雞蛋的保存方式，譚敦慈指出，若是洗選蛋可直接冷藏，但若是傳統市場購買的散裝蛋，則應用沾濕的廚房紙巾擦拭蛋殼表面的雞糞與雞毛，不宜用水沖洗，以免水分滲入蛋內導致變質。她也提醒，冷藏時蛋殼尖端朝下可延長保鮮。

許多人習慣將生肉以滾水汆燙，但譚敦慈說這其實是錯誤方式。由於蛋白質遇熱會凝固，直接下滾水會使肉表面快速熟化，反而將內部血水鎖住。正確方式應將生肉放入冷水中加熱，才能讓血水釋出，也避免因高溫水花濺起，導致廚房環境遭到細菌汙染。

她補充，國外研究指出，生肉下鍋或清洗時產生的水花，可能造成大腸桿菌污染周遭物品。若擔心紅肉腥味，譚敦慈建議可先用檸檬汁與冰塊水浸泡約30分鐘，有助去腥與抑菌，但不可久放於室溫，避免肉品變質。正確處理程序與衛生觀念，才是確保飲食安全的關鍵。

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