水餃「該用冷水、滾水煮？」　全場吵翻！內行曝撇步：絕對會熟

▲原PO求問，煮水餃要用滾水還冷水？（示意圖／記者陳俊宏攝）



網搜小組／劉維榛報導

想簡單隨興吃，不少人會煮水餃，但又怕皮破掉、內餡不熟。而一名網友直呼，有人教他用冷水下鍋，這打破他煮水餃的印象。文章曝光後，引來一票吃貨討論，「冷凍用冷水煮；現包水餃用熱水」、「都是滾水／熱水下鍋喔」；還釣出內行分享正確煮法，「絕對會熟！」

一名網友在Threads納悶表示，「水餃不是應該等水滾才放下去煮嗎？」沒想到有人反而教她，冷水就該直接放下去煮，強調「要從冷水煮到滾才好吃」。

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對此，原PO認為，冷水開始煮會導致水餃皮破掉，因此想求問大家都怎麼煮才對，「還是水餃的問題？」

文章曝光後，不少網友都是熱水下鍋，「冷凍水餃每次熱水下鍋+滾了倒兩次一碗冷水，皮都是Q的」、「溫水下鍋，水滾放冰塊，放個三次」、「冷凍用冷水煮；現包水餃用熱水，兩個都加點鹽巴」、「在麵食館做過幾年，都是滾水／熱水下鍋喔」、「我兩種都試過，支持滾水下水餃」。

但也有人主張冷水下鍋，「阿基師有教要冷水下鍋+鹽，每次煮都沒破」、「我是冷水下鍋，這是一個賣手工餃子的山東人教的，或許因為是厚皮的山東餃，冷水煮滾後轉小火再煮5分鐘，撈出來是我喜歡的嚼勁」。

事實上，一名在中央廚房工作的網友曾分享，「水滾下餃子，再一次水滾，就中火持續四到五分鐘，絕對會熟，沒必要加水了。」如果要加可以加點油，避免起鍋時沾黏，他們中央廚房天天做幾萬顆，連鎖門市也從不加水，如果冷凍水餃完全不解凍，料理時間則加一分半鐘一定熟， 屁股完全膨脹朝上即可。

至於要不要加蓋，該網友回覆，加蓋水會滾快一點，但要記得翻蓋看，避免煮過頭。