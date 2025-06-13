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抗罷免！蔣萬安出手拼投票率　拋「建設牌」讓選民對立委有感

▲▼台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫及前立法院長王金平出席木柵指南宮慶祝孚佑帝君成道1145周年紀念三獻大典。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席朱立倫宣布全黨展開「愛國者行動」，要傾全黨之力支援罷免案纏身的立委，保住國會優勢席次。台北市長蔣萬安今晚將與朱立倫會面，商討大罷免後續的協助方式。據了解，反制罷免戰的核心關鍵仍是投票率，蔣萬安會全力向選民傳達，若支持他、支持藍委，就一定要出來投下不同意票；另外，也會打出「建設牌」，讓支持者知道5位北市立委都幫地方做了哪些有感施政。

罷免藍委案目前陸續完成二階達標送件，中選會預計20日完成審定，國民黨最後恐面臨「31比0」莫大壓力。為此，國民黨主席朱立倫在中常會宣布全黨進入「愛國者行動」，會與藍營縣市長商討作戰策略，全力守護每一位國民黨立委。

蔣萬安、朱立倫今上午一前一後出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1145周年紀念三獻大典。蔣說，法國行預計19日出發，暫定4、5天時間，已和朱約好會在訪問法國前見面。據了解，2人將在今晚碰面。

蔣萬安過去已多次在公開場合強調，不認同大罷免，非常荒謬、不具正當性，民進黨政府應該好好照顧百姓生活，而不是一昧製造社會對立跟衝突。如今總質詢結束，他接續也將啟動與5位立委的站台行程，明後天開始就會有相關行程，除掃街、車掃、掃市場等拜票行程以及掛廣告看板外，還會同台問政說明會等。

據了解，蔣萬安一直都有和台北市5位面臨罷免的立委保持密切聯繫，面對罷免戰的核心關鍵仍不外乎投票率，接下來會全力向支持蔣萬安、國民黨立委的選民傳達，要出來投下不同意票。

另外，蔣萬安同時是市長的身份，也會從市政建設的角度切入，讓支持者知道5位北市藍委幫地方做了多少事，爭取刀多少建設，例如明天上午同台賴士葆，就會拿南環段為例子，該段是補足捷運延伸觸角的重要建設，也是賴推動多年的成果。

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