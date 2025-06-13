抗罷免！蔣萬安出手拼投票率　拋「建設牌」讓選民對立委有感

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席朱立倫宣布全黨展開「愛國者行動」，要傾全黨之力支援罷免案纏身的立委，保住國會優勢席次。台北市長蔣萬安今晚將與朱立倫會面，商討大罷免後續的協助方式。據了解，反制罷免戰的核心關鍵仍是投票率，蔣萬安會全力向選民傳達，若支持他、支持藍委，就一定要出來投下不同意票；另外，也會打出「建設牌」，讓支持者知道5位北市立委都幫地方做了哪些有感施政。

罷免藍委案目前陸續完成二階達標送件，中選會預計20日完成審定，國民黨最後恐面臨「31比0」莫大壓力。為此，國民黨主席朱立倫在中常會宣布全黨進入「愛國者行動」，會與藍營縣市長商討作戰策略，全力守護每一位國民黨立委。

蔣萬安、朱立倫今上午一前一後出席指南宮慶祝孚佑帝君成道1145周年紀念三獻大典。蔣說，法國行預計19日出發，暫定4、5天時間，已和朱約好會在訪問法國前見面。據了解，2人將在今晚碰面。

蔣萬安過去已多次在公開場合強調，不認同大罷免，非常荒謬、不具正當性，民進黨政府應該好好照顧百姓生活，而不是一昧製造社會對立跟衝突。如今總質詢結束，他接續也將啟動與5位立委的站台行程，明後天開始就會有相關行程，除掃街、車掃、掃市場等拜票行程以及掛廣告看板外，還會同台問政說明會等。

據了解，蔣萬安一直都有和台北市5位面臨罷免的立委保持密切聯繫，面對罷免戰的核心關鍵仍不外乎投票率，接下來會全力向支持蔣萬安、國民黨立委的選民傳達，要出來投下不同意票。

另外，蔣萬安同時是市長的身份，也會從市政建設的角度切入，讓支持者知道5位北市藍委幫地方做了多少事，爭取刀多少建設，例如明天上午同台賴士葆，就會拿南環段為例子，該段是補足捷運延伸觸角的重要建設，也是賴推動多年的成果。