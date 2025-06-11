全力聲援被罷立委　戴錫欽預告辦選前之夜、週末大造勢

▲國民黨台北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免浪潮持續延燒，中選會近期會公布三階段投票日期，國民黨將面臨罷免案「31比0」的巨大壓力。台北市5名國民黨立委預料將悉數通過二階段門檻，對此，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今（11日）表示，待三階段投票日期確定後，投票前一晚會有大型造勢；另外，也會找6月或7月的一個週末辦大型造勢活動，聲援5位國民黨台北市立委。

暫代國民黨台北市黨部主委的北市議長戴錫欽說，針對反惡罷的相關活動會全力聲援支持，現在因為選委會對三階投票的日期還沒確定，目前初步討論結果是，三階投票一旦確定，在投票前一天晚上會有一個大型造勢活動，就是「反惡罷護民主」的部分。

另外，也會再找一個6月或7月的週末，舉辦一個大型造勢活動，聲援5位台北市優秀的黨籍立委，待確定日期後會讓大家早點知道。

戴錫欽提到，選區的議員除了聲援各自選區的立委，不管是站路口、掃街拜票、辦客廳會或宣講活動，甚至很多台北市的黨籍議員，都具有高知名度跟高聲量，所以也會鼓勵他們跨區聲援台北市所有立委，大家都非常樂意配合。

戴錫欽說，賴總統在不同政黨有不同評價，特別是發起這樣的大罷免，就國民黨立場來講就是開民主倒車，特別是針對所有在野黨區域立委無差別攻擊的大罷免，這是非常不可取的做法。

「既然已經有31席左右會面臨三階投票，當然會全力保護所有台北市5席立委。」戴錫欽說，市長蔣萬安這2年的施政成績大家有目共睹，很多預算需要中央挹注跟幫忙，如果中央再用這樣的政治杯葛甚至刪除一般補助款的方式，阻礙台北市的發展跟建設，當然必須有所行動，第一步就是要保住台北市優秀的5位國民黨籍立委。

至於市長蔣萬安表態總質詢結束後，會有相關力挺被罷立委的規劃，戴錫欽說，不管是選前一天或是六、日的大型造勢活動，都會邀請蔣萬安一起來，相信市長也會全力配合。另外，不管是站路口或是小型活動，如果比較具代表性、有跨區的部分，也會邀請市長一起參與。