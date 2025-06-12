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世壯運APP花300萬沒驗收就上路　蔣萬安：有必要會移送

▲▼台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

回顧5月閉幕的2025雙北世壯運，舉辦過程可說是爭議連連，台北市議員顏若芳揭露，世壯運APP未通過建置階段驗收就開放給民眾使用，要求北市府不應付300萬給廠商，並且應盡速徹查並追究決策人等責任。 市長蔣萬安說，會針對該案深入調查，若有必要移送，會依法辦理。

顏若芳表示，世壯運APP在為期13天的賽事期間就接收到了10起APP故障紀錄，從無故登出、頻繁閃退到無法登入，「品質如此低劣的APP卻花300萬元？」她質疑，該APP品質不只是堪憂，簡直是爛如泥，然而其中的肇因之一就是未落實驗收。

顏若芳指出，APP得標廠商「哈瑪星科技股份有限公司」自2024年開始，就陸續送建置驗收的報告給資訊局，但全部因不符需求而被退回。到了世壯運開幕後的5月21日、6月4日，哈瑪星的第二階段驗收報告仍被退回。資訊局長趙式隆坦言，該APP確實還沒驗收完就上架了。

顏若芳強調，這種荒唐的標案執行方式不僅導致APP問題頻傳、造成台北市國際聲譽受損，未來更恐衍生履約爭議。她痛批，追根究底就是世壯運執委會應擔負全責，尤其主責資通訊業務的資通訊服務處更是嚴重失職、縱放廠商未驗收就過關。

而進一步調閱資料後，顏若芳還發現，承辦世壯運APP的哈瑪星從2016年起已經拿下總金額1.67億元的標案，且年年都有得標，其中大量標案更是以頻繁變更契約的方式來擴增金額。108到111年度網站整合平台擴充資訊服務委託案，標案金額就從1352萬飆升到1903萬，而111年到112年度網站整合平台維護資訊服務委託案則從496萬元飆升到835萬元。

顏若芳說，「小標案畫大餅」結合縱放驗收的模式，相當容易成為弊案溫床，於是她也要求北市府應盡速徹查、視必要送交檢調，並究責執委會資通訊服務處及相關決策人等的責任，同時，也應以此為鑑檢討，以避免類似情事再度發生、貽笑國際。

顏若芳追問，當初APP沒有驗收，怎麼會上架？是誰簽的？趙式隆說，自己不是世壯運資通處的人，他沒有簽到這個文，是副局長高永煌簽的。顏質疑，副局長可以決定這麼重要的事情？沒驗收就讓APP上架？

對此，蔣萬安強調，該案已在資訊局政風室立案調查中，如果有任何違反合約或違法情事，就依法辦理。蔣坦言，一般來說確實要先驗收，但這個案也要看跟廠商簽約內容，若有疑慮，會進行調查。

趙式隆說，這會分兩階段進行，第一階段政風調查，第二階段就是狀態還沒驗收，該有的檢核都不會放掉。市長蔣萬安也允諾，會全面檢視、深入調查該案，若有必要，會移送處理。

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