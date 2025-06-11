朱立倫宣布「愛國者行動」反罷　點名藍市長、韓國瑜進入戰鬥狀態

▲國民黨主席朱立倫宣布全黨進入戰鬥狀態。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台罷免藍綠委進度，在二階段送件呈現31：0。國民黨為搶救選情，黨主席朱立倫今（11日）於中常會上宣告，全黨要進入名為「愛國者行動」的戰鬥狀態，必須如同愛國者飛彈一樣，對付所有空襲跟敵人，保護台灣民主的天空與安全。他並號令，今晚就會與桃園市長張善政先會面，接下來與藍營各縣市長商討作戰策略，不管是立法院長韓國瑜還是戰鬥藍發起人趙少康，都要全守護每一席藍委，「投下不同意罷免讓台灣大勝利！」

由於罷綠委相繼失敗，藍綠罷免戰來到0：31的窘境，朱立倫今於中常會上表示，全世界都在拚經濟，只有台灣，總統賴清德、民進黨為了個人權力在搞大罷免，大罷免就是大獨裁，只准罷藍不准罷綠，只要罷綠就是大司法伺候，全面大約談、大收押，把所有罷綠案搞定，對罷藍有多少作為都視而不見。

朱立倫表示，罷免即將進入第三階段，國民黨必須全力以赴，全黨進入「戰鬥狀態」，他用「愛國者行動」形容接下來的努力，國民黨愛中華民國、愛台灣，為了保護民主、保護台灣，因此必須如同愛國者飛彈一樣，對於所有空襲、敵人，要用跟愛國者飛彈一樣的精神，保護台灣民主的天空、守護台灣安全。

朱立倫說明，接下來有幾個重要階段需要努力，第一階段31個面臨罷免的國民黨立委選區，縣市長都要做地方守護，今晚，他將拜會桃園市長張善政，以張善政的「桃園隊」為例，桃園的6位立委就是桃園連隊的成員。在張善政的帶領下，一定把團隊作戰做好。

朱立倫補充，每個地區不同，他也會和台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕及各縣市長一一見面，研討每個地方的戰略、戰術，以各縣市長為指揮官，來領導地方守護。

朱立倫再表示，下一個階段，就是區域聯防，整合周邊區域力量、跨區協調，國民黨中央會成立護民主助講團，集結所有國民黨內重要先進，立法院長韓國瑜、中廣前董事長趙少康等人一起團結。而跨區域合作上，北北基、桃竹竹、台中南投雲林、花東各是一個戰區，每個戰區相互合作支援，跨區助講，他會跟地方重要首長聯絡，協助地區造勢活動。

朱立倫強調，最後階段，選前幾天到選前之夜，國民黨一定會有全國大造勢，全國連繫的目標就是守護每一席，每一席都很重要；所以，他們不同意罷免，就是守護台灣的民主，不同意罷免，就是不同意賴清德獨裁，不同意罷免，台灣大勝利。

