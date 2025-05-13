櫃姐瘋傳台中店6月中「邊修邊復業」　新光三越總部回應了

▲新光三越施工修復鷹架才蓋到10樓，尚未觸及氣爆樓層，但櫃姐以及品牌已經瘋傳新光三越復業時間在6月。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越2月份發生氣爆至今已經超過3個月，櫃姊以及品牌之間瘋傳，新光三越預計今年6月中恢復營業。近幾日，民進黨市議員都關注此議題。台中市都發局長李正偉承諾，新光必須要確保安全無虞後，才會有分段使用的可能性，新光三越總公司則回應，依提交計劃在整建修復階段中，一切以安全第一為優先，依照所有相關規定，全力進行施工修復中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民進黨市議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、張芬郁、陳雅慧、蕭隆澤等人質詢新光三越復業議題。（圖／記者游瓊華翻攝）



市議員陳淑華及陳俞融質疑，外傳新光分段復業，櫃姐間甚至流傳6月中會復業，到時候還沒有整體修復，外牆的施工鷹架有可能要11月才會拆除，不理解為何就在傳6月營運，質疑難道財團這麼有辦法。

陳淑華認為，龐大的施工鷹架，會讓民眾畏懼，不適合在鷹架還搭著就貿然讓百貨營業，不應該整體還在施工卻邊營業，讓民眾穿過施工架到裡面消費，心裡會覺得毛毛的，安全是唯一的標準。

▲《ETtoday東森新媒體》獨家掌握新光三越內部信件，當中提及拼2時間點復業。（圖／民眾提供）



市議員陳俞融表示，自己接收到來自市府高層消息，新光三越會於六月重新營業，然而，市府到底完成對建築結構、消防設施、瓦斯管線等全面性安全檢查了沒？屆時若真的開放營業，那是否代表市民進入消費時，會看到外牆仍破損的新光三越，恐有安全疑慮；也希望都發局明確給市民保證，要求新光三越保證安全無虞後才會開放恢復營業，不能為了財團急就章想搶在暑假前開放，無視市民消費者安全，貿然開放營業。

市議員張芬郁表示，新光三越是中部百貨龍頭，歇業影響數千員工生計及地方經濟發展，要求都發局應確實監督工程盡速修復完成，確保百貨環境安全無虞，讓民眾安心迎接復業。

▲台中新光三越氣爆至今超過3個月，百貨表示，積極重建，但復業時間一直未拍板定案。（圖／記者游瓊華翻攝）



另外，市議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻三位議員皆強調，新光三越是否復業，安全必須擺在首位。市府不能一方面強調依法審查，一方面卻拿不出明確的行政標準與處理原則，這樣的態度令人難以接受。他們也進一步要求，除了公共安全之外，對於氣爆造成的亡者賠償、櫃位損失、員工薪資與後續勞資爭議，市府更應負起責任，要求新光三越完整負責、妥善處理。

都發局長李正偉今天回應，目前沒有收到業者相關分段使用計畫，必須要確保安全無虞後，才會有分段使用的可能性。新光三越總公司則回應，依提交計劃在整建修復階段中，一切以安全第一為優先，依照所有相關規定，全力進行施工修復中。