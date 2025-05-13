　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

櫃姐瘋傳台中店6月中「邊修邊復業」　新光三越總部回應了

▲新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新光三越施工修復鷹架才蓋到10樓，尚未觸及氣爆樓層，但櫃姐以及品牌已經瘋傳新光三越復業時間在6月。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越2月份發生氣爆至今已經超過3個月，櫃姊以及品牌之間瘋傳，新光三越預計今年6月中恢復營業。近幾日，民進黨市議員都關注此議題。台中市都發局長李正偉承諾，新光必須要確保安全無虞後，才會有分段使用的可能性，新光三越總公司則回應，依提交計劃在整建修復階段中，一切以安全第一為優先，依照所有相關規定，全力進行施工修復中。

▲民進黨市議員質詢新光三越議題。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民進黨市議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、張芬郁、陳雅慧、蕭隆澤等人質詢新光三越復業議題。（圖／記者游瓊華翻攝）

市議員陳淑華及陳俞融質疑，外傳新光分段復業，櫃姐間甚至流傳6月中會復業，到時候還沒有整體修復，外牆的施工鷹架有可能要11月才會拆除，不理解為何就在傳6月營運，質疑難道財團這麼有辦法。

陳淑華認為，龐大的施工鷹架，會讓民眾畏懼，不適合在鷹架還搭著就貿然讓百貨營業，不應該整體還在施工卻邊營業，讓民眾穿過施工架到裡面消費，心裡會覺得毛毛的，安全是唯一的標準。

▲新光三越內部信件。（圖／民眾提供）

▲《ETtoday東森新媒體》獨家掌握新光三越內部信件，當中提及拼2時間點復業。（圖／民眾提供）

市議員陳俞融表示，自己接收到來自市府高層消息，新光三越會於六月重新營業，然而，市府到底完成對建築結構、消防設施、瓦斯管線等全面性安全檢查了沒？屆時若真的開放營業，那是否代表市民進入消費時，會看到外牆仍破損的新光三越，恐有安全疑慮；也希望都發局明確給市民保證，要求新光三越保證安全無虞後才會開放恢復營業，不能為了財團急就章想搶在暑假前開放，無視市民消費者安全，貿然開放營業。

市議員張芬郁表示，新光三越是中部百貨龍頭，歇業影響數千員工生計及地方經濟發展，要求都發局應確實監督工程盡速修復完成，確保百貨環境安全無虞，讓民眾安心迎接復業。

▲新光三越。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中新光三越氣爆至今超過3個月，百貨表示，積極重建，但復業時間一直未拍板定案。（圖／記者游瓊華翻攝）

另外，市議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻三位議員皆強調，新光三越是否復業，安全必須擺在首位。市府不能一方面強調依法審查，一方面卻拿不出明確的行政標準與處理原則，這樣的態度令人難以接受。他們也進一步要求，除了公共安全之外，對於氣爆造成的亡者賠償、櫃位損失、員工薪資與後續勞資爭議，市府更應負起責任，要求新光三越完整負責、妥善處理。

都發局長李正偉今天回應，目前沒有收到業者相關分段使用計畫，必須要確保安全無虞後，才會有分段使用的可能性。新光三越總公司則回應，依提交計劃在整建修復階段中，一切以安全第一為優先，依照所有相關規定，全力進行施工修復中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／保母姊妹重判　兒福聯盟發聲：3大作為，徹底檢討
小珍奶偷吃人夫！　判決遭挖出
30藍委二階連署達標！　送件數最多洪孟楷、達成率最高徐巧芯
NONO「二審恐翻盤」！律師悲觀揭1原因：全無罪機率不低
悍將主場7連敗...蔡明忠來了！賽前閉門會議
獨／摩曼頓網站傳被綁架　勒索千萬贖金
快訊／7檔ETF、基金稅額出錯　緊急發公告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／回應剴剴案保母判決結果　兒福聯盟聲明：3大作為，徹底檢討

下波梅雨鋒面周六接近　午後半個台灣防雷陣雨

櫃姐瘋傳台中店6月中「邊修邊復業」　新光三越總部回應了

「小龍女」不倫再+1！小珍奶偷吃人夫判決遭挖出

現在年輕人「工作隨便又沒禮貌」？她點出關鍵：跟年輕無關

列車事故誤點10分鐘可退票！台鐵更改旅運契約　6／23上路

無視民眾白眼！台女闖北海道裸湯偷拍　飯店嚴正回應了

剴剴案惡保母姊妹遭判無期、18年！網炸鍋：台灣法律讓人失望

台灣觀光亮點結合遊程規劃APP　5月到訪南投享租車優惠

最花錢的癌症是它！「台灣國病」蟬聯5冠王　醫：空污是最大兇手

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

快訊／回應剴剴案保母判決結果　兒福聯盟聲明：3大作為，徹底檢討

下波梅雨鋒面周六接近　午後半個台灣防雷陣雨

櫃姐瘋傳台中店6月中「邊修邊復業」　新光三越總部回應了

「小龍女」不倫再+1！小珍奶偷吃人夫判決遭挖出

現在年輕人「工作隨便又沒禮貌」？她點出關鍵：跟年輕無關

列車事故誤點10分鐘可退票！台鐵更改旅運契約　6／23上路

無視民眾白眼！台女闖北海道裸湯偷拍　飯店嚴正回應了

剴剴案惡保母姊妹遭判無期、18年！網炸鍋：台灣法律讓人失望

台灣觀光亮點結合遊程規劃APP　5月到訪南投享租車優惠

最花錢的癌症是它！「台灣國病」蟬聯5冠王　醫：空污是最大兇手

「GD好友」男神李洙赫來台帥翻！貴氣機場穿搭高顏值臉蛋搶鏡

睡不好、胸悶…會考焦慮上身？醫師分享4招「抗焦慮黃金心法」

英國首相私宅「遭連續縱火」　倫敦警方急逮21歲男嫌

楊貴媚皮蛇「錯過黃金治療期」被醫告知：沒辦法　2個月後現況曝光

PICC愛的導管　台東馬偕5年服務近2千患者擺脫扎針之苦

林葉亭自責未能照顧好父親 「撕心裂肺跪地」臉瘦到凹陷

5月17日台灣成「非核家園」　環團將重回台電大樓前辦晚會

吸收現役軍官「賣機密給中國」！　退役少校飛官遭判2年6月

「古坑產業加值園區」啟動建設　打造雲林農工商科技新基地

快訊／回應剴剴案保母判決結果　兒福聯盟聲明：3大作為，徹底檢討

【飆速牛牛】印度牛偷機車大街狂飆　自撞後還淡定肇逃

生活熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

性侵女病患　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

板中將迎新校長！學生掛布條：獨裁就滾

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

一堆人中！研究曝「1習慣」害憂鬱、記憶力下降

水星進金牛！　4生肖要發了

國定假日多5天！黃崇仁：多3、4天死不了人

白沙屯媽祖急轉彎避「大罷免大成宮」女子　拱天宮回應了

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

離譜！台女闖日飯店浴場偷拍PO網惹眾怒

男醫性侵女病患　女醫：醫學會不管品格的嗎

秀王文洋名片！女主播曝當年搭機被搭訕

更多熱門

相關新聞

又是酒駕！台中男撞公車站牌翻覆

又是酒駕！台中男撞公車站牌翻覆

台中市大雅區日前發生酒駕事故，1名楊姓男子酒後開車，在永和路不慎自撞路邊的公車站牌，隨後四輪朝天翻覆於路中央，還擦撞到後方的車輛，幸全案僅造成楊男手腳擦挫傷，無生命危險，警詢後依公共危險罪嫌將他送辦。

「民間都更王」5.42億收五金行236坪地　傳連隔壁肉舖也吃下

「民間都更王」5.42億收五金行236坪地　傳連隔壁肉舖也吃下

即／鉛球冠軍3刀狠殺儀隊前女友　利刃穿心割破動脈

即／鉛球冠軍3刀狠殺儀隊前女友　利刃穿心割破動脈

即／退房時間不見人影　台中男陳屍旅館內

即／退房時間不見人影　台中男陳屍旅館內

AI×ESG高峰會台中登場　產官學聚焦3大主軸

AI×ESG高峰會台中登場　產官學聚焦3大主軸

關鍵字：

新光三越台中氣爆櫃姐復業市議員

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

快訊／辜仲諒涉澄清湖購地案！北院今判7年8月

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

即／高雄雙罷劫總部突宣布解散

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面