桃園之光！　消防局正妹尤詩妤榮獲十大傑出救護員

▲桃園消防局正妹尤詩妤榮獲十大傑出救護員。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園消防局龍潭分隊高級救護技術員尤詩妤，從事消防體系救護任務逾9年，累計處理超過2,500起救護案件，當中包含81件OHCA（到院前心肺功能停止）個案，成功使33人到院後恢復生命徵象（比率達40%），以出色的專業表現與穩定的臨場判斷，榮獲114年「十大傑出救護技術員」殊榮。

面對外界肯定，尤詩妤12日謙虛表示：這份榮耀屬於整個團隊，我只是剛好有幸站在第一線。她並鼓勵更多年輕人勇於挑戰，因為「守護生命沒有性別限制，只要有心，人人都能成為關鍵的一線力量。。

尤詩妤自2016年起投身消防體系，擁有多張急救證照，熟稔各類醫療處置，並能於現場迅速判讀病情、做出精準應對。面對急性心肌梗塞、過敏性休克等危急狀況，皆能第一時間施以合宜處置，為患者爭取寶貴的生機。

除了第一線實戰經驗豐富，尤詩妤也積極參與各項救護競賽與教育訓練。她曾代表桃園消防前進馬來西亞院前救護國際競賽，勇奪冠軍，也在亞洲急診醫學會比賽中取得佳績，並於東京發表案例海報，將台灣院前救護經驗推向國際。在教育與制度創新方面，尤詩妤積極參與桃園市救護作業流程修訂，並擔任初、中、高級救護技術員助教，協助培育無數新進人員。

她也導入「傷妝模擬訓練」，大幅提升災害應變實戰效果。從制度優化到實務演練，她的足跡遍及推廣、教學與現場，為整體救護品質帶來實質進步。在社區推廣方面，她長期走入校園、企業與社區，已累積超過5,000人次的急救訓練推廣，持續強化民眾對CPR與AED操作的正確觀念。她深信：「當越多人懂得急救，就能多救一條命。」