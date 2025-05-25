台中社區大樓氣爆！居民曝「昨天中午就有瓦斯味」：消防局來3次

記者許權毅、郭玗潔／台中報導

台中市北屯區昌平路一間社區大樓今(25)日上午10時許發生氣爆案，64歲男屋主點燃爐具時隨即瞬間氣爆，導致屋主臉部、四肢燒燙傷，門窗也被炸開，被緊急送醫，目前意識清楚。據了解，昨日居民就聞到瓦斯味，通報後消防局跟瓦斯公司來了3次，也將總開關關閉，未料仍發生意外。

▲台中市北屯區昌平路一間社區大樓發生氣爆案。（圖／台中市消防局提供）

台中市消防局於10時24分受理北屯區昌平路二段氣爆案件。警消到場後，發現現場為地上9層、地下2層建物，9樓廚房氣爆，造成1名男性約64歲，四肢及臉部燒燙傷，意識清楚，消防隊到場已無火勢，傷者由本局救護車送往中國附醫救治。傷者指出，使用爐具一點火即氣爆，點火前沒聞到瓦斯味，氣爆後造成該戶門窗損壞。

▲昨天社區門口有張貼警示。（圖／記者許權毅攝）

民眾表示，昨天中午她就開始聞到瓦斯味，通報後消防局跟瓦斯公司來了3次，傍晚大樓管委會也貼公告在大門。爆炸發生時，事發時她在家聽到「蹦」一聲巨響，隨即聽到阿北「唉唉」慘叫聲。

▲里長表示消防局和瓦斯公司昨天有來視察。（圖／記者許權毅攝）

里長則說，消防局跟瓦斯公司來視察後，發現有管漏，有把總開關關掉，他以為阿北可能因為打開房間某些儀器像是電燈、電風扇，開關一開就爆了，而當下情形應該先把窗戶打開，讓瓦斯流出去就Ok了。