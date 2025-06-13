「牛奶針強效麻醉」是4級毒品！藥師曝3情況使用：一針就能致命

▲蔡語芯歷經19天搶救無效。（圖／翻攝蔡語芯臉書）



記者施怡妏／綜合報導

「車模界林志玲」女模蔡語芯在北市大安區「法瑞診所」接受療程，施打「牛奶針」（舒眠針）後昏迷命危，歷經19天搶救無效，家屬12日決定拔管。「牛奶針是什麼？」藥師洪正憲解釋，是一種全身麻醉藥，強效、快速起效的靜脈注射型麻醉劑，因為外觀乳白色，看起來像牛奶，才被稱為「牛奶針」。

藥師洪正憲在粉專發文，「牛奶針」並非保健或營養補充，而是Propofol（丙泊酚）的俗稱。因外觀乳白色宛如牛奶，故被稱為「牛奶針」。從醫療角度來看，Propofol是一種強效、快速起效的靜脈注射型麻醉劑，常用在：短程內視鏡檢查（像是大腸鏡、胃鏡）、外科手術全身麻醉、重症病患的鎮靜治療。

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藥師洪正憲強調，牛奶針絕對不是美容針，也不能拿來「幫助睡眠」或「放鬆用」，需要專業醫療人員在具備急救設備的環境中給藥，因為它可能引起血壓下降、呼吸抑制、心跳減慢等作用。

▲「牛奶針」是丙泊酚的針劑劑型。（圖／ETtoday資料照）



牛奶針若使用不當，可能導致嚴重後果，藥師洪正憲提到，Michael Jackson即因醫療不當使用導致呼吸心跳停止，「藥不是想打就能打，一針也可能致命。」藥師洪正憲提醒，進行內視鏡或手術，醫師會評估是否使用Propofol，不須擔心。但遇到診所以「幫助入睡」、「美容點滴」為名義施打牛奶針，且無專業人員及設備，務必提高警覺。

事實上，為維護國人用藥安全及健康，行政院已於104年3月26日公告，將Propofol增列為第四級管制藥品，加強其流向管理。食藥署同時提醒，為防制丙泊酚遭非法濫用，行政院亦於104年8月10日公告其為第四級毒品，千萬別任意施用以免違法。

本文獲「藥師洪正憲-藥就趁憲在」授權轉載。

