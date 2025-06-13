車模疑打牛奶針喪命！病歷詭異消失　檢警擇日解剖查死因

▲回春名醫診所病歷「消失」，檢警相驗結果曝「擇日解剖」。（圖／記者劉昌松攝）

記者邱中岳、劉昌松／台北報導

北市51歲的「回春名醫」吳紹琥5月底替車模蔡語芯施打「牛奶針」，當時醫療器材出現警示蔡的身體出現異常壯況的聲響反應，經過緊急搶救後送醫仍宣告不治，警方在1日曾經前往診所搜索，但是卻只有查扣到吳紹琥的手機，關鍵的病歷表卻消失，12日蔡姓車模也在家屬同意下拔管，相驗後檢察官也裁示「擇日解剖」，檢警也將在調集就診醫護記錄後，視案情需要傳喚相關醫護人員到案。

30歲的的車模蔡語芯，在5月底前往北市「法瑞診所」找回春名醫吳紹琥施打「牛奶針」，但是因為生命監測儀器出現異常反應，吳立刻進行搶救，但狀況沒有好轉，吳緊急通知救護車將蔡女送往醫院，但經過19天的搶救，最後家屬在12日決定拔管。

警方1日前往吳紹琥的法瑞診所搜索，當時雖查扣吳身上的2支手機，而現場雖然找到一疊病歷，卻沒有發現蔡女的病例資料，事後衛生局也釐清相關疏失，並且針對違規項目進行開罰。

蔡語芯在12日由家屬決定拔管，檢警也在13日上午前往殯儀館相驗蔡女遺體，最後檢察官認為要進一步釐清死因，所以才告知將擇日解剖蔡女遺體，並在調閱相關資料後，視案情需要傳喚相關人到案說明。