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農廢再利用！露燃無法提升土肥　創新+環保新選擇

▲▼利用稻草編織成草蓆鋪設覆蓋，防治雜草及揚塵，也可變身成藝術作品供觀賞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼利用稻草編織成草蓆鋪設覆蓋，防治雜草及揚塵，也可變身成藝術作品供觀賞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣為農業大縣，所產生之農業廢棄物相對較多，花蓮縣一期稻作收成即將到來，為了讓農民更加了解妥善處理農業廢棄物，每年度花蓮縣環境保護局皆與花蓮區農改場及地區農會合作辦理宣導說明會，讓農民逐漸了解，目前處理農業廢棄物有很多創新又環保的替代方法可以選擇。

▲▼利用稻草編織成草蓆鋪設覆蓋，防治雜草及揚塵，也可變身成藝術作品供觀賞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

早期農民習慣將農業廢棄物露天燃燒處理，雖然方便，卻容易造成空氣污染，甚至有火災風險，不只危害環境，也威脅到鄉親們的健康。根據研究，焚燒稻草無法增加土壤肥力，且會破壞微生物、造成產量減少，著實為需要改變的舊習慣。可以透過稻草截短搭配速效分解菌後翻耕入土，增加土壤養分、節省肥料及施肥工資，有效循環；或利用稻草編織成草蓆鋪設覆蓋，防治雜草及揚塵；也可以把稻草變身成藝術作品，就像富里鄉每年舉辦的「稻草藝術季」，不但美化地方，還吸引許多遊客，帶動地方觀光。

▲▼利用稻草編織成草蓆鋪設覆蓋，防治雜草及揚塵，也可變身成藝術作品供觀賞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局與農改場宣導處理農業廢棄物有很多創新又環保的替代方法。

今年度更是加強宣導農民改用電動農機，共同響應農業淨零減碳，讓花蓮不只有美景及清新空氣，更朝永續大步向前！」

稻田收成時節，是農民辛勤勞作的見證，也是花蓮最有生命力的風景。縣長徐榛蔚表示，維護花蓮的好空氣，是我們的責任。因此環保局每年都舉辦稻草再利用相關說明會，邀請專家學者、農改場講師來和農民分享各項新知，以及共同討論更優質的農廢處理方式，期盼農業及環保永續同時併行！

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