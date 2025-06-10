嘉義地檢署跨機關聯手　查緝違法廢棄物

▲ 嘉檢召開強化查緝廢清法案件聯繫會議，跨機關交流蒐證情資積極查緝環保案件 。（圖／嘉義地檢署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署9日邀集轄區各司法警察及環保案件業管行政機關，舉辦「嘉義地區強化查緝違反廢棄物清理法案件聯繫會議」，由蔡宗熙檢察長親自主持，主任檢察官謝雯璣、江金星、陳靜慧及檢察官陳昭廷、詹喬偉、徐鈺婷、陳睿明、江炳勳等人出席。

這場聯繫會議，嘉義縣警察局李權哲局長、嘉義市政府警察局余鴻恩副局長、法務部調查局嘉義縣調查站吳圳溢副主任、嘉義市調查站張正樺副主任、南部地區機動工作站呂忠庭副主任、嘉義縣環保局張輝川局長、嘉義市政府環保局孫意惇副局長、嘉義縣農業處副處長李建霖、嘉義市政府建設處副處長羅資政、農業部林業及自然保育署嘉義分署分署長李定忠、國有財產署嘉義辦事處李玉敏主任、環境部環境管理署南區環管中心副主任顏振河、海巡署偵防分署嘉義查緝隊隊長李秋好、海巡署中部分署第四岸巡隊副隊長吳采芳、農村發展及水土保持署南投分署副工程司游元興，及各業管機關（單位）均派員與會。

▲嘉檢蔡宗熙檢察長 。（圖／嘉義地檢署提供）

會議中，由嘉義縣警察局刑事警察大隊翁士閔大隊長、嘉義市政府警察局黃舜祥副大隊長、嘉義縣環保局江志誠技士、嘉義市政府環保局高靈韓科長、環境部環境管理署南區環境管理中心曾偉榮技正等人，分別就廢棄物清理法案件之近年查緝移送案件數據分析、近期新聞或社會矚目之廢棄物清理法案件、偵辦廢棄法案例分享、列管棄置場址現況、持續查緝作為、假承租真棄置案件剖析、傾倒廢棄物防範及取締作為等議題進行報告，藉由聯繫平臺之建立，有效統合檢警環林及各司法警察機關偵辦作為，並建立預警防範機制，強化重點區域聯防、精進偵查作為、不法集團使用機具查扣及後續溯源偵辦等事項，進行討論並達成共識，結合團隊力量共同查處環保案件。

蔡宗熙檢察長呼籲，將美好乾淨的土地，留給世世代代子孫，是我們檢警環林及所有司法、行政機關之共同使命，聯合強化查緝轄區之違反廢棄物清理法相關案件，涉案人使用車輛若符合刑事扣押之規定，或犯嫌涉案情節符合聲請羈押要件者，則必押人扣車、嚴查速辦。對於非法載運或清除廢棄物之車輛，於起訴併向法院聲請宣告沒收。並請基層警察同仁執行夜間巡邏勤務時，加強大型車輛之臨檢盤查作為，防範非法傾倒犯行。查獲非法清運廢棄物案件，務必向上溯源追查，以剷除廢棄物之不法來源。透過聯繫平臺機制，接獲相關環保犯罪之情資時，將立即指派檢察官及早介入，及時蒐證、保全證據，期以團隊合作辦案方式，積極加強查緝環保犯罪，有效遏阻環保犯罪之發生，共同守護嘉義地區的好山好水。