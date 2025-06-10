　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義地檢署跨機關聯手　查緝違法廢棄物

▲▼ 嘉檢召開強化查緝廢清法案件聯繫會議跨機關交流蒐證情資積極查緝環保案件 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲ 嘉檢召開強化查緝廢清法案件聯繫會議，跨機關交流蒐證情資積極查緝環保案件 。（圖／嘉義地檢署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署9日邀集轄區各司法警察及環保案件業管行政機關，舉辦「嘉義地區強化查緝違反廢棄物清理法案件聯繫會議」，由蔡宗熙檢察長親自主持，主任檢察官謝雯璣、江金星、陳靜慧及檢察官陳昭廷、詹喬偉、徐鈺婷、陳睿明、江炳勳等人出席。

這場聯繫會議，嘉義縣警察局李權哲局長、嘉義市政府警察局余鴻恩副局長、法務部調查局嘉義縣調查站吳圳溢副主任、嘉義市調查站張正樺副主任、南部地區機動工作站呂忠庭副主任、嘉義縣環保局張輝川局長、嘉義市政府環保局孫意惇副局長、嘉義縣農業處副處長李建霖、嘉義市政府建設處副處長羅資政、農業部林業及自然保育署嘉義分署分署長李定忠、國有財產署嘉義辦事處李玉敏主任、環境部環境管理署南區環管中心副主任顏振河、海巡署偵防分署嘉義查緝隊隊長李秋好、海巡署中部分署第四岸巡隊副隊長吳采芳、農村發展及水土保持署南投分署副工程司游元興，及各業管機關（單位）均派員與會。

▲▼ 嘉檢召開強化查緝廢清法案件聯繫會議跨機關交流蒐證情資積極查緝環保案件 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉檢蔡宗熙檢察長 。（圖／嘉義地檢署提供）

會議中，由嘉義縣警察局刑事警察大隊翁士閔大隊長、嘉義市政府警察局黃舜祥副大隊長、嘉義縣環保局江志誠技士、嘉義市政府環保局高靈韓科長、環境部環境管理署南區環境管理中心曾偉榮技正等人，分別就廢棄物清理法案件之近年查緝移送案件數據分析、近期新聞或社會矚目之廢棄物清理法案件、偵辦廢棄法案例分享、列管棄置場址現況、持續查緝作為、假承租真棄置案件剖析、傾倒廢棄物防範及取締作為等議題進行報告，藉由聯繫平臺之建立，有效統合檢警環林及各司法警察機關偵辦作為，並建立預警防範機制，強化重點區域聯防、精進偵查作為、不法集團使用機具查扣及後續溯源偵辦等事項，進行討論並達成共識，結合團隊力量共同查處環保案件。

▲▼ 嘉檢召開強化查緝廢清法案件聯繫會議跨機關交流蒐證情資積極查緝環保案件 。（圖／嘉義地檢署提供）

蔡宗熙檢察長呼籲，將美好乾淨的土地，留給世世代代子孫，是我們檢警環林及所有司法、行政機關之共同使命，聯合強化查緝轄區之違反廢棄物清理法相關案件，涉案人使用車輛若符合刑事扣押之規定，或犯嫌涉案情節符合聲請羈押要件者，則必押人扣車、嚴查速辦。對於非法載運或清除廢棄物之車輛，於起訴併向法院聲請宣告沒收。並請基層警察同仁執行夜間巡邏勤務時，加強大型車輛之臨檢盤查作為，防範非法傾倒犯行。查獲非法清運廢棄物案件，務必向上溯源追查，以剷除廢棄物之不法來源。透過聯繫平臺機制，接獲相關環保犯罪之情資時，將立即指派檢察官及早介入，及時蒐證、保全證據，期以團隊合作辦案方式，積極加強查緝環保犯罪，有效遏阻環保犯罪之發生，共同守護嘉義地區的好山好水。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柬埔寨「有力人士」救女大生對話曝：不花冤枉錢！里長揭他真本事
颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到「雨炸4天」　一周降雨熱區曝
iOS 26更新必看亮點！剩餘充電時間一目了然

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投首迎國慶焰火　結合中秋節2波連假和茶博會估人潮上看百萬

集鹿大橋鹿谷端橋下赫見男性無名屍　費1個多小時打撈上岸

種子貓頭鷹、植物拓染、竹編小扇子　嘉義智選假日酒店暢玩農村DIY　

又得獎！中原大學教授張雍　奪「國家產業創新獎」

桃園綠營提案要求市府大罷免「行政中立」　藍營轟：綠色幽默

第55屆全國技能競賽開跑　桃竹苗分署誓師出征金牌

嘉義地檢署跨機關聯手　查緝違法廢棄物

一層53戶似「城中城」高雄大樓火警！鄰聽2聲爆炸　陳其邁急衝現場

台南擴建長照服務　黃偉哲調升低收養護補助緩解弱勢家庭壓力

快訊／高雄大樓驚傳嚴重火警！7樓竄出火舌　上百住戶緊急疏散

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【生日驚喜】小狗一出現…爸爸發出少女尖叫聲！

南投首迎國慶焰火　結合中秋節2波連假和茶博會估人潮上看百萬

集鹿大橋鹿谷端橋下赫見男性無名屍　費1個多小時打撈上岸

種子貓頭鷹、植物拓染、竹編小扇子　嘉義智選假日酒店暢玩農村DIY　

又得獎！中原大學教授張雍　奪「國家產業創新獎」

桃園綠營提案要求市府大罷免「行政中立」　藍營轟：綠色幽默

第55屆全國技能競賽開跑　桃竹苗分署誓師出征金牌

嘉義地檢署跨機關聯手　查緝違法廢棄物

一層53戶似「城中城」高雄大樓火警！鄰聽2聲爆炸　陳其邁急衝現場

台南擴建長照服務　黃偉哲調升低收養護補助緩解弱勢家庭壓力

快訊／高雄大樓驚傳嚴重火警！7樓竄出火舌　上百住戶緊急疏散

前立委助理涉共諜案　國、民2黨3人移送北檢複訊

中了好市多「必買魔咒」　會員傻眼：2商品莫名被出現在推車內

準蝴蝶北轉2天恐2次登陸　水氣不斷補「超大灑水器」暴雨猛灌

惹上金秀賢又被實況主告！金世義「選舉很忙」2拒到案　警方曝下一步

她術後惡化全身發紫！家屬怒求救7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

國際火線／《繁花》魅影：李李和她追逐的鬼魂

童年回歸《數碼寶貝 時空異客》將推出　回合戰鬥培育數碼寶貝

一表看14家金控5月獲利表現！　前5月獲利總和1600億年減近4成

詐團用AI生成假畫面　北市女慘被騙8891萬！退休金全沒了

SEVENTEEN DK「竟喊全名嗆羅PD」：你給我出來！

【逆撞噴飛】嘉義自小客逆撞重機　騎士重摔落地骨折

地方熱門新聞

一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫

高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝

即／台鐵死傷事故　男子「入侵軌道」遭撞身亡

集鹿大橋鹿谷端橋下赫見男性無名屍

南投首迎國慶焰火估人潮上看百萬

桃園綠營提案　要求市府大罷免「行政中立」

台南擴建長照服務黃偉哲調升低收養護補助緩解弱勢家庭壓力

嘉義智選假日酒店暢玩農村DIY

中原大學教授張雍　奪「國家產業創新獎」

全國技能競賽開跑　桃竹苗分署誓師出征金牌

台南西港平房火警消防人員全力搶救無人傷亡

嘉檢召開廢棄物清理法案件會議

快訊／台南湖美街垃圾車起火！悶燒冒煙幸無人傷亡

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

更多熱門

相關新聞

台東環保局夏季提醒：水塔半年清洗一次

台東環保局夏季提醒：水塔半年清洗一次

隨著夏季逐漸升溫，民眾用水量明顯增加，台東縣環境保護局今天提醒，居家水塔若長期未清洗，容易積存沉澱物與滋生微生物，恐影響飲用水品質與健康安全。為此，環保局建議家庭依照用水狀況，至少每半年委託專業廠商完成一次水塔高壓沖洗與消毒作業，並同時進行水質檢測，確保水質無異常。

布偶圍圈開會　龍貓混入表情認真

布偶圍圈開會　龍貓混入表情認真

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸 村支書嗆「來拍照就打」被停職

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸 村支書嗆「來拍照就打」被停職

無效會議年耗上億　AI優化仍藏隱憂

無效會議年耗上億　AI優化仍藏隱憂

企業淨灘行動號召守護海岸線　迎接世界海洋日

企業淨灘行動號召守護海岸線　迎接世界海洋日

關鍵字：

嘉檢環保廢棄物查緝會議

讀者迴響

熱門新聞

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫

AV女優路邊拍攝「牆後是小學生」炎上　網罵翻

Dora偷吃富商！雪碧爆啦啦隊女孩身體換資源　

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

全聯熱便當10元開搶！加碼抽千元買菜金

館長上海用餐「餐廳董事長」贈茅台：到台灣開店

高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝

包腳男紅燈下車掏鳥解放！眾人見證Live尿秀

ChatGPT爆大規模災情　用戶崩潰：課金也當機

賴床人福音來了！iOS 26鬧鐘迎來「史詩級更新」

北市女被詐騙8891萬！退休金全沒了

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面